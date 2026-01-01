طهران : محادثات "إيرانية- أمريكية" خلال الأيام القادمة

وكالات / سما/

قالت مصادر لوكالة "تسنيم" الإيرانية إنه من المرجح انطلاق محادثات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام القادمة.

وأوضحت المصادر أنه لا موعد أو مكان محدد للمحادثات لكن يرجح إجراء المباحثات على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

كما نفت إيران، اليوم الإثنين، أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدّد لها مهلة في المفاوضات حول ملفها النووي، في وقت يهدّد بالتدخل العسكري في الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردا على سؤال حول تصريح ترامب عن تحديده مهلة لإيران، خلال مؤتمر صحافي "تتصرّف إيران دائما بنزاهة وجدية في العمليات الدبلوماسية، لكنها لا تقبل أبدا بالإنذارات. لذا، لا يمكن تأكيد هذا الادعاء".

وكان دونالد ترامب قد ردّ بالإيجاب الجمعة على سؤال عمّا إذا كان حدّد مهلة لإيران، من دون أن يحدّد توقيتا لها، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.

كما أعلنت طهران استدعاءها سفراء الدول الأوروبية لدى طهران، عقب قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية".