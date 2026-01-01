  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني..وقرار بموعد انعقاد مؤتمر فتح الثامن

الإثنين 02 فبراير 2026 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني..وقرار بموعد انعقاد مؤتمر فتح الثامن



رام الله/سما/

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 1/11/2026.

وينص المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج، وتولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

مؤتمر فتح

كما أصدر ، قرارا بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة رام الله بتاريخ 14/05/2026.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا سابقا حدد فيه موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين بتاريخ 25/4/2026.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

القناة 12 العبرية : الامارات تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني

ملادينوف: "لجنة إدارة غزة" تستعد لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية

المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بعد فتح معبر رفح وتصف القرار بأنه “فشل استراتيجي”

إسرائيل تشجعه على عدم التراجع ..صحيفة عبرية تكشف عن مطالب ترامب الـ 5 من إيران..

بصورة مفاجئة ..نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى وسط تصاعد التهديدات ضد إيران

مذكرة طارئة للجنائية الدولية "الإحتلال قصف المدنيين بشكل إرهابي قبل ٤٨ ساعة من فتح معبر رفح لإجبارهم على الهروب إلى مصر"

الأخبار الرئيسية

الانتقال إلى الوضع الهجومي الخاطف ..إيران تتوعد: "صفعة انتقامية" لأي تحرك ضدها

إسرائيل تشجعه على عدم التراجع ..صحيفة عبرية تكشف عن مطالب ترامب الـ 5 من إيران..

اليوم التجريبي كان ناجحا جدا .. استئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح وسط قيود أمنية مشددة

تقرير عبري يكشف عن تهريب كتيبة قتالية بجيش الاحتلال مخدرات وبضائع إلى قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الامارات تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني