  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"رادع" يعلن عن كمينين لمجموعات متعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

الإثنين 02 فبراير 2026 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رادع" يعلن عن كمينين لمجموعات متعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة أو ما يعرف بـ"رادع" عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مجموعات متعاونة مع إسرائيل، بكمينين في مدينتي خان يونس وغزة.

ووفقا للمصدر، شهدت خانيونس اشتباكا أدى إلى انسحاب أفراد من هذه المجموعات وتركهم أسلحة وعتادا عسكريا في المكان. وفي غزة، جرى تنفيذ كمين آخر أسفر عن السيطرة على معدات عسكرية كانت بحوزة خلية مستهدفة.

وأكدت "رادع" في بيان لها "استمرار ملاحقة هذه المجموعات وتفكيكها في مختلف المناطق"، مشيرة إلى أن "الجهود الميدانية متواصلة رغم الظروف المعقدة. كما ثمّنت حالة الالتفاف الشعبي ورفض المجتمع لأي مظاهر تعاون تمس بالأمن الوطني".

وفي وقت سابق ترددت معلومات عن أن إسرائيل تقدم الدعم لأربع ميليشيات تتصارع مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وتعمل تلك الميليشيات في إطار مشروع مشترك لإزاحة "حماس" من الحكم.

وتنشط هذه الميليشيات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وراء "الخط الأصفر"، فيما قال قائد إحدى الميليشيات، حسام الأسطل، في مقابلة مع "سكاي نيوز" من مقره في جنوب القطاع: "لدينا مشروع رسمي - أنا و(ياسر) أبو شباب و(رامي) حلس و(أشرف) المنسي.. نحن جميعا مع 'غزة الجديدة'. قريباً سنحقق السيطرة الكاملة على القطاع ونتجمع تحت مظلة واحدة".

جدير بالذكر أن "رادع" أعلنت في ديسمبر الماضي مقتل ياسر أبو شباب، زعيم مليشيات متعاونة مع إسرائيل بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية مرعبة !

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة

ملادينوف: "لجنة إدارة غزة" تستعد لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تشجعه على عدم التراجع ..صحيفة عبرية تكشف عن مطالب ترامب الـ 5 من إيران..

اليوم التجريبي كان ناجحا جدا .. استئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح وسط قيود أمنية مشددة

تقرير عبري يكشف عن تهريب كتيبة قتالية بجيش الاحتلال مخدرات وبضائع إلى قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الامارات تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني

بصورة مفاجئة ..نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى وسط تصاعد التهديدات ضد إيران