"رادع" يعلن عن كمينين لمجموعات متعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة أو ما يعرف بـ"رادع" عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مجموعات متعاونة مع إسرائيل، بكمينين في مدينتي خان يونس وغزة.

ووفقا للمصدر، شهدت خانيونس اشتباكا أدى إلى انسحاب أفراد من هذه المجموعات وتركهم أسلحة وعتادا عسكريا في المكان. وفي غزة، جرى تنفيذ كمين آخر أسفر عن السيطرة على معدات عسكرية كانت بحوزة خلية مستهدفة.

وأكدت "رادع" في بيان لها "استمرار ملاحقة هذه المجموعات وتفكيكها في مختلف المناطق"، مشيرة إلى أن "الجهود الميدانية متواصلة رغم الظروف المعقدة. كما ثمّنت حالة الالتفاف الشعبي ورفض المجتمع لأي مظاهر تعاون تمس بالأمن الوطني".

وفي وقت سابق ترددت معلومات عن أن إسرائيل تقدم الدعم لأربع ميليشيات تتصارع مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وتعمل تلك الميليشيات في إطار مشروع مشترك لإزاحة "حماس" من الحكم.

وتنشط هذه الميليشيات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وراء "الخط الأصفر"، فيما قال قائد إحدى الميليشيات، حسام الأسطل، في مقابلة مع "سكاي نيوز" من مقره في جنوب القطاع: "لدينا مشروع رسمي - أنا و(ياسر) أبو شباب و(رامي) حلس و(أشرف) المنسي.. نحن جميعا مع 'غزة الجديدة'. قريباً سنحقق السيطرة الكاملة على القطاع ونتجمع تحت مظلة واحدة".

جدير بالذكر أن "رادع" أعلنت في ديسمبر الماضي مقتل ياسر أبو شباب، زعيم مليشيات متعاونة مع إسرائيل بغزة.