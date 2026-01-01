  1. الرئيسية
جيش الاحتلال يمدد إغلاق وحصار مخيمات شمال الضفة حتى نهاية آذار

الإثنين 02 فبراير 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يمدد إغلاق وحصار مخيمات شمال الضفة حتى نهاية آذار



رام الله/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمراً عسكرياً يقضي بتمديد إغلاق وحصار عدد من مخيمات شمال الضفة الغربية في إطار استمرار عملياته العسكرية المشددة في المنطقة.

ووفق الوثيقة وقع قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية اللواء آفي بلوط أمراً عسكرياً بتمديد تقييد الحركة والمرور في مخيم جنين ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس على أن يسري القرار اعتباراً من 30 كانون الثاني/يناير 2026 وحتى 31 آذار/مارس 2026 عند الساعة 23:59.

ونص الأمر العسكري على منع أي شخص من دخول أو الخروج من المناطق المطوقة في المخيمات المذكورة إلا بموجب تصريح خاص فيما استثنى القرار قوات جيش الاحتلال والشرطة من هذه القيود.

ويأتي هذا التمديد في ظل تصعيد مستمر تشهده مخيمات شمال الضفة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة القيود المشددة على حركة السكان واستمرار الحصار والإغلاق منذ اكثر من عام.

