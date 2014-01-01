القناة 12 العبرية : الامارات تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني

القدس المحتلة / سما/

قالت القناة 12 العبرية إن دولة الإمارات تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني، بما يشمل السيطرة على التجارة وتنظيم الأسواق، في خطوة تأتي ضمن مفاوضات متقدمة مع أميركا وإسرائيل، تم خلالها تبادل مسودات اتفاق، ويبدو أن توقيع الاتفاق بات قريباً.

وذكرت القناة أن الخطة تشمل إرسال قوات لتأمين العمليات اللوجستية الإماراتية في غزة، بالتنسيق مع شركات أمن أمريكية لضمان فعالية التنفيذ.

كما تهدف الإمارات إلى شراء جميع البضائع القادمة من إسرائيل إلى غزة، والاستعانة بمقاولين إسرائيليين، مع ترقية مراكز التوزيع لتصبح نقاط لوجستية رئيسية لتوزيع البضائع على القطاع الخاص في غزة، في خطوة قد تغير إدارة التجارة والخدمات في القطاع بشكل كبير.