مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح ..

غزة/سما/

كشف مصدر مصري مسؤول عن كواليس بدء التشغيل التجريبي لميناء رفح البري يوم الأحد، والآلية المقررة خلال الأيام المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية" ، إن بعثة الاتحاد الأوروبي دخلت ووصلت إلى الجانب الفلسطيني من المعبر من خلال أحد معابر تل أبيب، بينما دخل ممثلو السلطة الفلسطينية الذين سيقومون بالإشراف على عملية تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني عبر البوابة المصرية.

وتابع أنه من المقرر وفقاً لاتفاق جرى بجهود فريق التفاوض المصري والوسطاء برعاية الولايات المتحدة الأميركية مع السلطات الإسرائيلية، أن إجمالي من سيدخلون للعلاج في مصر يبلغ نحو 20 ألفا من المصابين الفلسطينيين، على أن تبدأ عملية دخولهم بداية من الغد الاثنين، موضحاً أنه من المقرر أن يدخل مصر 150 مصاباً فلسطينياً، مقابل خروج 150 فلسطينياً ممن تلقوا العلاج والرعاية الصحية وتماثلوا للشفاء، وذلك بشكل يومي.

الموافقة على قائمة الأسماء

وأشار المصدر المصري المسؤول إلى أنه جرى تحديد والموافقة من السلطات المصرية على أول قائمة تضم 150 شخصاً فلسطينياً سيعودون غداً إلى القطاع، لافتاً إلى وصول الدعم الطبي الكامل إلى محافظة شمال سيناء من أطباء وممرضات وسيارات إسعاف وعيادات متنقلة.

وكشف أنه في نهاية يوم الأحد، سيكون قد جرى إخلاء مستشفى العريش من جميع الحالات استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينيين الذين سيصلون من غزة، مؤكداً وجود توجيهات من القيادة السياسية المصرية بتزويد المستشفيات في محافظة شمال سيناء بأجهزة طبية إضافية ومتطورة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين الفلسطينيين.

وكان المصدر قد أكد من قبل، أن فريق التفاوض المصري نجح بالتعاون مع الوسطاء والجانب الأميركي، في التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول ألف شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، وذلك بعد فتح جميع المعابر، موضحاً أنه يجري التنسيق حالياً بين مصر والوسطاء والجانب الأميركي للاتفاق على ضمانات وصول الشاحنات عقب عبور الأراضي المصرية، بما يضمن وصولها إلى الشعب الفلسطيني في كامل أنحاء قطاع غزة.