وصول سيارات الإسعاف المصرية إلى معبر رفح الأحد تمهيدا لإجلاء أول دفعة من مصابين غزة

غزة / سما /

وصلت مجموعات من سيارات الإسعاف، يوم الأحد، إلى المحيط الفني لمعبر رفح البري من الجانب المصري، وذلك ضمن فعاليات "يوم التشغيل التجريبي" للمعبر.

وتأتي هذه التحركات الميدانية كخطوة استباقية وتنظيمية تمهيدا لخروج أول دفعة من الجرحى والمصابين غدا الاثنين، لتلقي العلاج في المشافي المصرية والدولية.

وتعمل الطواقم الطبية والفنية في هذه الأثناء على اختبار سلاسة الممرات وتنسيق الآليات اللوجستية لضمان سرعة الاستجابة عند بدء عملية النقل الفعلية.

ويعد هذا التشغيل التجريبي جزءا من ترتيبات أوسع لتخفيف الضغط عن مشافي قطاع غزة التي تعيش حالة من الاستنزاف نتيجة التصعيد الأخير، وسط ترقب لبدء عبور الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات جراحية متقدمة.