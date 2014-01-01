  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وصول سيارات الإسعاف المصرية إلى معبر رفح الأحد تمهيدا لإجلاء أول دفعة من مصابين غزة

الأحد 01 فبراير 2026 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول سيارات الإسعاف المصرية إلى معبر رفح الأحد تمهيدا لإجلاء أول دفعة من مصابين غزة



غزة / سما /

وصلت مجموعات من سيارات الإسعاف، يوم الأحد، إلى المحيط الفني لمعبر رفح البري من الجانب المصري، وذلك ضمن فعاليات "يوم التشغيل التجريبي" للمعبر.

وتأتي هذه التحركات الميدانية كخطوة استباقية وتنظيمية تمهيدا لخروج أول دفعة من الجرحى والمصابين غدا الاثنين، لتلقي العلاج في المشافي المصرية والدولية.

وتعمل الطواقم الطبية والفنية في هذه الأثناء على اختبار سلاسة الممرات وتنسيق الآليات اللوجستية لضمان سرعة الاستجابة عند بدء عملية النقل الفعلية.

ويعد هذا التشغيل التجريبي جزءا من ترتيبات أوسع لتخفيف الضغط عن مشافي قطاع غزة التي تعيش حالة من الاستنزاف نتيجة التصعيد الأخير، وسط ترقب لبدء عبور الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات جراحية متقدمة.

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: وزير الدفاع السعودي بن سلمان يؤكد ضرورة مهاجمة إيران

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

إبستين خطط مع إسرائيليين وبريطانيين لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على مليارات الدولارات

مسؤولون إسرائيليون ينفون التورط في انفجارات هزّت إيران

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

يعالون: إرهاب المستوطنين وأيديولوجية الحكومة الإسرائيلية تذكّر بالنازية

السيسي يؤكد لبزشكيان استمرار الجهود للتهدئة بين طهران وواشنطن..

الأخبار الرئيسية

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

فتح معبر رفح تجريبيا لأول مرة ومصادقة على دخول "حكومة التكنوقراط" إلى قطاع غزة

استشهاد مواطن واصابة آخرين بقصف اسرائيلي وسط قطاع غزة

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

“ليس شيكاً على بياض”.. “حماس” توجه رسائل حازمة للوسطاء بشأن مستقبل اتفاق غزة بعد غارات إسرائيلية دامية