غزة: نحو 6 آلاف جريح بحاجة ماسة للإجلاء عبر معبر رفح

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد، أن نحو 6 آلاف جريح في القطاع بحاجة ماسة للإجلاء عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة أن هناك حالات طبية طارئة تتطلب الإجلاء الفوري، وأن حياتهم في خطر إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الحالية للإجلاء غير كافية، وستستغرق سنوات لإجلاء جميع المرضى والجرحى.

وأوضحت الحاجة الملحة لإجلاء ما لا يقل عن 500 مريض يوميا على الأقل لتخفيف معاناتهم وضمان حصولهم على العلاج اللازم.

واعلنت اسرائيل افتتاح معبر رفح اليوم الأحد، كمرحلة تجريبية أولية، بالتنسيق مع البعثة الأوروبية ومصر.

وأوضحت أن المرور الفعلي في كلا الاتجاهين سيبدأ فور الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووصلت، صباح اليوم، حافلات تقل موظفين فلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح، تمهيدا لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني والبدء بالعمل في تشغيل المعبر.