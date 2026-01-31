حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

غزة / سما /

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بيانا رسميا تنفي فيه أي صلة بالمدعو غسان الدهيني، مؤكدة أنه لا يمثل الحركة بأي شكل من الأشكال، واصفة أفعاله بأنها "خيانة لقيمنا وأهدافنا".

وجاء في البيان: "تؤكد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن المدعو غسان الدهيني لا يمت بصلة إلى هذه الحركة العظيمة، ولا يمثل سوى خيانة لقيمنا وأهدافنا. إن ما قام به من أعمال مشينة بحق أبناء شعبنا هي بمثابة عار لا يمكن أن يمحى، وستظل وصمة في تاريخ الشعب الفلسطيني".

وحمل البيان إسرائيل المسؤولية، مشيرا إلى أنه "لن يحميه من العقاب الشعبي، ولن تبرأ يداه من دماء الشهداء والمقاومة". كما وجه تحذيرا صريحا لكل من يتعاون مع الاحتلال، مؤكدا أن "التاريخ لا يرحم العملاء والخونة، وكل من يختار طريق التعاون مع الاحتلال ستظل أفعاله خيانة تنكشف مع مرور الوقت، وسيواجه حساب الشعب الفلسطيني الذي لن ينسى تضحياته من أجل الحرية والكرامة".

وأكدت الحركة في ختام بيانها تمسكها بمسيرة النضال والتضحيات، قائلة: "نؤكد في هذا البيان أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني ستبقى وفية لدماء شهدائنا وأسرانا، ولن تتوانى في محاسبة أي من يساهم في إضعاف نضالنا المشروع. الحرية للمقاومة، والعار لكل خائن".

يُذكر أن حركة فتح تُعد أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتلعب دورا رئيسيا في المشهد السياسي الفلسطيني، ويأتي هذا البيان في إطار تأكيدها على خطها النضالي ورفضها لأي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، نشرت مجموعة مسلحة تنشط في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة مقطع فيديو يوثق اعتقال قائد ميداني في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، متوعدا عناصر الحركة بالمزيد من الاعتقالات.

وظهر في المقطع غسان الدهيني، قائد ما يسمى بمجموعة "جهاز مكافحة الإرهاب – القوات الشعبية"، وهي إحدى الميليشيات المسلحة التي تنشط في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح، بجوار شخص قال إنه أدهم عطا لله العكر من عناصر حماس.

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مساء الجمعة، اعتقال قائد ميداني في المقاومة الفلسطينية شرق مدينة رفح، وذلك بعد محاولته الخروج من نفق تحت الأرض في المنطقة.

أعلنت ميليشيات يُنظر على نطاق واسع على أن عناصرها عملاء لإسرائيل ويحظون بدعمها، رفضها لأي ترتيبات مدنية أو سياسية ناتجة عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.