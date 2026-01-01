مسؤولون إسرائيليون ينفون التورط في انفجارات هزّت إيران

القدس المحتلة/سما/

نفى مسؤولان إسرائيليان، اليوم السبت، أي تورط لإسرائيل في سلسلة انفجارات وقعت داخل إيران في وقت سابق من اليوم، وذلك في تصريحات أدليا بها لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن انفجارًا وقع في مبنى سكني بمدينة بندر عباس الساحلية المطلة على الخليج، مشيرة إلى أن سبب الانفجار لا يزال غير معروف حتى الآن.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الانفجار طال مبنى مكوّنًا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدمير طابقين منه، إضافة إلى تضرر عدد من المركبات والمحلات التجارية في منطقة شارع معلم بالمدينة.

وفي حادث منفصل، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية مقتل أربعة أشخاص في انفجار يُعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز، وقع في حي كيانشهر بمدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية أن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا في كلا الانفجارين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابساتهما أو أسبابهما، فيما لم يتسنّ التواصل مع المسؤولين الإيرانيين على الفور للحصول على تعليق رسمي.