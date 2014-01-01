الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الإرهاب"

القدس المحتلة / سما /

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يتجه، اليوم الخميس، إلى اتخاذ قرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وجاءت تصريحات كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، حيث قالت: "عندما يتصرف طرف ما كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي"، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، أعلن قصر الإليزيه، مساء الأربعاء، أن فرنسا "تؤيد إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" على "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وتتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.

وتعتزم إيطاليا، اليوم، طرح مقترح رسمي أمام دول الاتحاد الأوروبي لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى هذه اللائحة.