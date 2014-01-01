  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الإرهاب"

الخميس 29 يناير 2026 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الإرهاب"



القدس المحتلة / سما /

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يتجه، اليوم الخميس، إلى اتخاذ قرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وجاءت تصريحات كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، حيث قالت: "عندما يتصرف طرف ما كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي"، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، أعلن قصر الإليزيه، مساء الأربعاء، أن فرنسا "تؤيد إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" على "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وتتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.

وتعتزم إيطاليا، اليوم، طرح مقترح رسمي أمام دول الاتحاد الأوروبي لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى هذه اللائحة.

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

ترمب لتوجيه ضربة جديدة لإيران: إحداث تغيير في القيادة وليس «إطاحة النظام»

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي