بن سلمان: السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها لضرب طهران

الأربعاء 28 يناير 2026 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان: السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها لضرب طهران



القدس المحتلة / سما /

اكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال اتصالً هاتفيً اليوم من مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على احترام سيادة ايران .

وفي بداية الاتصال أوضح الرئيس الإيراني مستجدات الأوضاع في إيران، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي.
من جانبه أكد بن سلمان على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها.
كما أكد دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

