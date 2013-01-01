  1. الرئيسية
"صديقي حسين".. ملياردير إماراتي يشكر ترامب على "لفتته الطيبة" خلال منتدى دافوس

السبت 24 يناير 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أعرب رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني عن تقديره لتحية الرئيس دونالد ترامب له خلال خطاب في منتدى دافوس، مشيدا برؤيته الاقتصادية في ظل علاقات تعاون مستمرة بين "داماك" ومنظمة ترامب.

 

ونشر سجواني، صاحب شركة داماك العقارية في دبي، مقطع فيديو على منصة إكس يظهر ترامب وهو يحييه قائلا: "هذا صديقي حسين، كيف حالك؟ أنت على ما يرام؟".

وعلق سجواني على مقطع الفيديو، بالقول: "أقدر الكلمات الطيبة التي وجهها إلي الرئيس ترامب خلال خطابه، وكان من دواعي سروري أن أكون جزءا من حفل استقبال الرؤساء التنفيذيين في دافوس، وأن أحضر خطاب الرئيس ترامب الاقتصادي، حيث شارك رؤى قيمة حول النمو العالمي والوضع الاقتصادي المتغير".

تمتد علاقة داماك بمنظمة ترامب إلى ما بعد ولايته الأولى، حيث ساهمت الشركة في بناء ملعب غولف 18 حفرة في دبي افتتح عام 2017، بعد إعلان الصفقة في 2013، مما يعكس شراكات استثمارية قوية بين الإمارات والولايات المتحدة.

