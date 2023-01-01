ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,441 منذ بدء العدوان

غزة / سما /

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,441 شهيدا، و 171,329 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدان و5 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 451، وإجمالي الإصابات إلى 1,251، فيما جرى انتشال 710 جثامين.