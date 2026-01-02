  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنجلينا جولي من رفح: ما شاهدته من قصص فلسطينيين يفوق الوصف

الجمعة 02 يناير 2026 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنجلينا جولي من رفح: ما شاهدته من قصص فلسطينيين يفوق الوصف



رفح/ سما/

في مشهد إنساني لافت، أجرت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي زيارة إلى محافظة شمال سيناء ومعبر رفح في مصر، برفقة السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وأروا جاييري ممثلة وزارة الخارجية الأميركية، لتوثيق حجم المأساة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة المتواصلة للفلسطينيين في غزة.

وداخل أروقة مستشفى العريش العام، تفقدت جولي الجرحى والمصابين الفلسطينيين واستمعت لشهادات الناجين، واطمأنت على حالاتهم الصحية، معربة عن تقديرها للأطقم الطبية المصرية التي تعمل على مدار الساعة.

 
 

" يفوق الوصف"

كما قالت الممثلة الشهيرة في كلمة خلال الجولة إن ما شاهدته من قصص بعض الجرحى الفلسطينيين يفوق الوصف، مثنية على ما تقدمه الأطقم الطبية في العريش، وواصفة عملها بالبطولي.

وكان اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في مقدمة مستقبلي الفنانة الأميركية ومرافقيها، حيث رحّب بهذه الخطوة التي تسلط الضوء على الدور المحوري لسيناء كشريان حياة وحيد لقطاع غزة، كما رافقهم في جولة شاملة بدأت من قلب المنشآت الطبية وصولاً إلى خط التماس الحدودي.

ثم انتقل الوفد لاحقاً لتفقد مخازن المساعدات الإنسانية واللوجستية، حيث اطلعت جولي على آليات الفرز الدقيقة وتجهيز القوافل، مشيدة بالدور التنظيمي للجهات المصرية.

أنجلينا جولي تزور معبر رفح في مصر
أنجلينا جولي تزور معبر رفح في مصر

وتوقفت جولي عند معبر رفح البري، وتعرفت على إجراءات العبور وآليات التنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبيد أن مصر تفتح قلبها قبل حدودها للأشقاء، وأن التنسيق مع الشركاء الدوليين يهدف لتجاوز كافة العقبات التي تعيق وصول المساعدات.

في حين أوضحت أروا جاييري ممثلة الخارجية الأميركية أن هذه الزيارة تهدف لتقييم الاحتياجات على الأرض وضمان أن تكون المساعدات الطبية والإيوائية متناسبة مع حجم الكارثة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

 

وكان وزراء خارجية 8 دول هي السعودية ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، و باكستان، وتركيا، وقطر قد أعربوا في بيان مشترك صباح اليوم الجمعة عن بالغ قلقهم إزاء الانهيار الإنساني المتسارع في غزة.

جولي تزور معبر رفح في مصر
جولي تزور معبر رفح في مصر

كما أكد الوزراء أن القصف المستمر، والحصار الخانق، والظروف الجوية القاسية، باتت تهدد حياة نحو 1.9 مليون نازح بشكل غير مسبوق .وشددوا على أن فصل الشتاء كشف "هشاشة" الأوضاع الإنسانية، حيث تحولت مخيمات النزوح إلى مناطق منكوبة غمرتها مياه الأمطار، وسط انهيار للمباني المتضررة ونقص حاد في وسائل التدفئة والخدمات الأساسية.

كذلك حذروا من أن اقتران سوء التغذية الحاد بالبرد القارس ينذر بكارثة صحية وتفشٍ للأوبئة، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

يشار إلى أن إسرائيل كانت رفضت سابقاً فتح معبر رفح في الاتجاهين، من أجل خروج المصابين من غزة للعلاج، ودخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن فلسطينيين عولجوا على الأراضي المصرية.

في حين ضغطت الإدارة الأميركية من أجل فتح المعبر البري الحيوي للقطاع الفلسطيني مع مصر في الاتجاهين.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : حزب الله تلقى "نصائح الفرصة الأخيرة" من ثلاثة دول

معاريف : نتنياهو يعود على عجل وتحضيرات لعمل عسكري محتمل

الاعلام العبري: مقترح أمريكي جديد حول مشاركة القوات التركية بغزة

مصادر: الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

خديعة السنوار الكبرى ..إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

وفاة الأسير الأمنيّ حسن القشاعلة من النقب في سجن ببئر السبع

الأخبار الرئيسية

معاريف : نتنياهو يعود على عجل وتحضيرات لعمل عسكري محتمل

بسبب قراراته بشأن مقاطعة تل أبيب.. إسرائيل تهاجم ممداني مجددا بعد يوم من تسلمه مهام منصبه

خطوة غير مسبوقة ..ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن أمريكا ستتدخل لإنقاذهم

خديعة السنوار الكبرى ..إسرائيل ضغطت لزيادة التمويل القطري لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر بأيام ..

8 دول عربية وإسلامية : الوضع في غزة يستدعي إدخالا فوريا للمساعدات وفتح معبر رفح بالاتجاهين

الاتصالات الفلسطينية