الصحة بغزة: 3 شهداء و16 إصابة في آخر 48 ساعة

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 3 شهداء، منهم شهيد جديد وشهيدان انتشال، و16 إصابة.

واضافت انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وجاء في بيان الصحة:

- منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول/ أكتوبر):

• إجمالي الشهداء: 410

• إجمالي الإصابات: 1,134

• إجمالي الانتشال: 654

- الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023:

• تراكمي الشهداء: 70,945

• تراكمي الإصابات: 171,211