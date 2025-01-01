  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هيئة الأركان الإيرانية: تهديدات إسرائيل دليل تخبط وتخفي ضعفها

الأحد 21 ديسمبر 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأركان الإيرانية: تهديدات إسرائيل دليل تخبط وتخفي ضعفها



طهران / وكالات /

شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أحمد وحيدي، على أنّ الكيان الإسرائيلي يواجه مشكلات جسيمة وهذا ما بات واضحاً للجميع، مؤكداً أنّه لم يحقق أيّاً من أهدافه في الحرب ضد إيران.

 

وقال وحيدي في تصريحاتٍ لقناة الميادين إنّ "طهران تراقب جميع التطورات عن كثب وتضع كل القضايا تحت متابعة دقيقة".

كما أشار إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي يحاول أن يظهر نفسه بصورة مغايرة عن الواقع ويحاول أن يخفي ضعفه وذلك عبر تنفيذ حرب إعلامية ونفسية ضدنا".

كلام وحيدي جاء تعليقاً على زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة والتهديدات الإسرائيلية المستمرة لبلاده، إذ لفت إلى أنّ الكيان الإسرائيلي يسعى إلى التغطية على "الهزيمة القاسية التي مُني بها في حرب الأيام الاثني عشر، من خلال التهديدات والتحرّكات الأخيرة

وشدد وحيدي على أنّ التصريحات والأساليب الدعائية التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي لن تحقق له أيّ مكاسب، مشيراً إلى أنّ الكيان يقف اليوم وحيداً ومعزولاً ويتخبّط في محاولاتٍ يائسة للنجاة.

وقبل أيام، أعلن حرس الثورة في إيران، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مؤكداً أنّ القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل.

الأكثر قراءة اليوم

خيارات “قاسية” تنتظر الفلسطينيين.. اتصالات مكثفة لدفع اتفاق وقف النار في غزة إلى المرحلة الثانية ونتنياهو يضع العقبات

لن نسمح لك بتشويه سمعة ترامب ..نتنياهو أمام اختبار النفوذ الأمريكي في غزة

محطة أمريكية : عصابات مسلحة ترفع راية "اليوم التالي" في قطاع غزة ..

تجديد تفويض الأونروا صدم واشنطن وتل ابيب..الماكنة الدعائية الاسرائيلية عن التحريض على مناهج التعليم الفلسطينية

مصر تحسم الجدل رسمياً حول لقاء السيسي ونتنياهو في واشنطن

ويتكوف : اتفاق مصري قطري تركي أميركي على دعم تشكيل مجلس السلام كإدارة انتقالية

الشرطة تقبض على "هكر فلسطين" في رام الله بعد ملاحقة استمرت 5 سنوات

الأخبار الرئيسية

فيدان يتحدث عن "تفاهمات مبشرة" خلال اجتماع ميامي.. ماذا بشأن إعادة الإعمار؟

غزة.. الاحتلال يواصل اطلاق النار على طول الخط الأصفر وانهيار مزيد من المنازل

ويتكوف : اتفاق مصري قطري تركي أميركي على دعم تشكيل مجلس السلام كإدارة انتقالية

محطة أمريكية : عصابات مسلحة ترفع راية "اليوم التالي" في قطاع غزة ..

لن نسمح لك بتشويه سمعة ترامب ..نتنياهو أمام اختبار النفوذ الأمريكي في غزة

الاتصالات الفلسطينية