في تحذير غير مسبوق..روسيا تطالب أمريكا بعدم “ارتكاب خطأ فادح” في التعامل مع فنزويلا

وكالات / سما/

أعربت الخارجية الروسية عن دعم موسكو نهج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها، داعية واشنطن إلى منع الانزلاق أكثر إلى وضع ينذر بعواقب وخيمة.حسب نوفوستي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نلاحظ التصعيد المستمر والمتعمد للتوتر حول فنزويلا الصديقة. الطبيعة الأحادية لهذه القرارات التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية تثير قلقنا البالغ".

وتابع البيان: "ندعو باستمرار إلى تطبيع الحوار بين واشنطن وكاراكاس ونحن على قناعة بضرورة اتخاذ خطوات للتهدئة وإيجاد حلول بناءة للمشاكل والخلافات القائمة، مع احترام المعايير القانونية الدولية".

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن "تبقى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بما يضمن التنمية المستقرة والمستقلة لدول المنطقة".

وأضافت: "نتوقع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بنهجها العقلاني والعملي تجنب ارتكاب خطأ فادح ومنع الانزلاق أكثر إلى وضع يُنذر بعواقب وخيمة على نصف الكرة الغربي بأكمله. ندعو لعدم الانجرار وراء التحيزات الأيديولوجية التي تُضيّق أفقكم لما يحدث".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصار على جميع ناقلات النفط التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

وقال ترامب إن فنزويلا باتت "محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية"، وأن الأسطول الأمريكي المنتشر في محيطها سيتم تعزيزه خلال المرحلة المقبلة.