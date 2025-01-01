  1. الرئيسية
الفرصة الأخيرة".. محمد صلاح يعود إلى قائمة ليفربول بعد محادثات حاسمة

السبت 13 ديسمبر 2025 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفرصة الأخيرة".. محمد صلاح يعود إلى قائمة ليفربول بعد محادثات حاسمة



لندن / وكالات /

 

تأكد حضور النجم المصري محمد صلاح في قائمة فريق ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت بعد محادثات مباشرة مع المدير الفني آرني سلوت مساء أمس الجمعة.

 

وأثار مستقبل الدولي المصري محمد صلاح جدلا واسعا بعد أزمته الأخيرة مع فريقه ليفربول إثر التصريحات النارية التي أطلقها بسبب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية وعدم مشاركته في اثنتين منها.

وتشير التقارير إلى أن مباراة برايتون قد تكون آخر فرصة لصلاح للعب مع ليفربول هذا العام قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشارك النجم المصري كأساسي في أي من آخر أربع مباريات للنادي وكان على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في مباراة لييدز الأسبوع الماضي، حيث أعرب عن شعوره بأنه تم التخلص منه وأن علاقته مع سلوت قد أصبحت معدومة.

وربطت عدة مصادر المهاجم البالغ من العمر 33 عاما بالرحيل نحو وجهات مختلفة أبرزها الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي.

 

ومع ذلك قد يقلب محمد صلاح كل المعطيات ويفرض نفسه مجددا على ليفربول ويجبر النادي على الإبقاء عليه لعدة اعتبارات.

"قلب الموازين"

يقود صلاح منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 21 ديسمبر بالمغرب وفي حال تألقه وقيادته "الفراعنة" للتتويج باللقب وإنهائه البطولة كأحد أبرز نجومها فإن ذلك سيعزز من قيمته الفنية ويضع إدارة "الريدز" ومدربه في موقف محرج خاصة إذا ثبت أن تراجع مستواه مرتبط بتراجع أداء الفريق ككل.

وشهد مستوى النجم المصري تراجعا هذا الموسم بعد موسم استثنائي قاد خلاله الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب.

