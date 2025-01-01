مقتل فنان على يد زوج طليقته بأحد الأندية الشهيرة يشغل المصريين

سما / وكالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بواقعة مقتل فنان على يد زوج طليقته بأحد النوادي الشهيرة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل الفنان المصري سعيد مختار وإصابة الطرف الآخر في مشاجرة بينهما، أمام أحد الأندية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضحت التحريات أن المجني عليه كان متواجداً في النادي بمنطقة السادس من أكتوبر لرؤية نجله البالغ من العمر تسع سنوات، خاصة أنه انفصل عن زوجته منذ فترة.

وأضافت التحريات أن الزوجة السابقة للفنان سعيد مختار، تزوجت عرفياً من أحد الأشخاص منذ ثلاثة أشهر، وكان بصحبتها أثناء ذهابها هي وطفلها إلى النادي، حيث نشبت مشاجرة بين الفنان الشهير والزوج الثاني والتي أدت إلى مقتله أمام النادي.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ بمقتل أحد الأشخاص أمام ناد شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وبالانتقال عُثر على جثمان الفنان سعيد مختار 56 عاماً، وشخص آخر “عاطف.ع” 61 عاماً مصاب، وتم نقلهما للمستشفى، حيث لفظ سعيد مختار أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

من جانبها أدلت الزوجة بأقوالها أمام رجال الشرطة، حيث أكدت أنها ذهبت إلى النادي بصحبة طفلها الصغير وزوجها الثاني، حتى يلتقي بوالده، حيث تركت نجلها مع والده، وذهبت هي وزوجها إلى أحد الكافيهات القريبة من النادي لحين انتهاء الفنان الشهير من رؤية نجلهما.

“دفاع عن النفس”

وأضافت أنها أثناء عودتها إلى النادي لأخذ طفلها فوجئت باعتراض سيارة سعيد مختار لها هي وزوجها، وبادر بالهجوم عليهما وكان ممسكاً بسلاح أبيض حيث أحدث إصابات في جسد زوجها، والذي حاول الدفاع عن نفسه مما تسبب في مقتل طليقها سعيد مختار دون أن يقصد أن يتسبب في إنهاء حياته.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيدة المذكورة وزوجها، ومن المفترض أن يتم عرضهما على جهات التحقيق خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن سعيد مختار هو ممثل مصري، يبلغ من العمر 56 عاماً، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة وكان يحظى بصداقات كثيرة داخل الوسط الفني، من أبرز الأعمال الفنية التي شارك بها سعيد مختار، مسلسلات “مش ألف ليلة وليلة”، و”زهرة وأزواجها الخمسة”، و”سمارة”، و”الإخوة الأعداء”، و”الباطنية”.