  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن اسماء الدول التي التي حظر ترامب استقبال مهاجريها

الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن اسماء الدول التي التي حظر ترامب استقبال مهاجريها



وكالات / سما/

كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، أن دول "العالم الثالث" التي قصدها الرئيس دونالد ترامب في قراره الأخير بحظر استقبال المهاجرين منها، هي 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر.

وأعلن ترامب في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن إدارته "ستعلق بشكل دائم الهجرة من جميع دول العالم الثالث"، حسب تعبيره.

وأتى قرار ترامب بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، إحداهما امرأة لقيت حتفها لاحقا.

والدول الـ19 هي ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال، وإيران، وأفغانستان، وبورما (ميانمار)، وبوروندي، وتشاد، وكوبا، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال" في سلسلة منشورات، في ساعة متأخرة من ليل الخميس: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بصفة دائمة".

ولم تتضح الدول التي يشير إليها الرئيس الأميركي على الفور.

وفي غضون دقائق، نشر ترامب 3 بيانات شديدة اللهجة، وتعهد بـ"إنهاء جميع موافقات الدخول غير الشرعية التي تمت في عهد (الرئيس السابق جو) بايدن".

كما تعهد ترامب بخفض شديد في "السكان غير الشرعيين والمخربين" في الولايات المتحدة، وإنهاء المزايا الفيدرالية لغير الأميركيين، وترحيل أي أجانب "غير منسجمين مع الحضارة الغربية".

وأثارت المنشورات أفكارا عنصرية، مفادها أن معظم الأجانب جاؤوا من دول فاشلة أو يعيشون على الإعانات الاجتماعية أو يقيمون في مستشفيات نفسية أو لديهم سجلات جنائية.

الأكثر قراءة اليوم

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

استشهاد 10 سوريين واصابة 13 جنديا اسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة خلال اقتحام قرية "بيت جن" بريف دمشق

موقع "واللا" العبري يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس أركان حزب الله الطبطبائي

هارتس تكشف عن رسالة سعودية صارمة لإسرائيل.. طالما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء فلن يكون هناك تطبيع ..

الحوثيون يرفعون حالة التأهب .. هكذا تم اغتيال الغماري!!

الجيش الإسرائيلي يقول انه عثر على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين استشهدوا أخيرا خلال عمليّاته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

نعيم قاسم: اغتيال إسرائيل الطبطبائي اعتداء سافر وجريمة موصوفة ومن حق حزب الله الردّ وسيحدد التوقيت المناسب

الجيش الإسرائيلي يقول انه عثر على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين استشهدوا أخيرا خلال عمليّاته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة

هارتس تكشف عن رسالة سعودية صارمة لإسرائيل.. طالما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء فلن يكون هناك تطبيع ..

موقع "واللا" العبري يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس أركان حزب الله الطبطبائي

مصادر عبرية : الاحتلال يستهدف 24 مقاتلا من القسام داخل أنفاق رفح فجر اليوم ..

الاتصالات الفلسطينية