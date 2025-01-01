  1. الرئيسية
الاتصالات الفلسطينية تعلن عودة التجوال في مصر عبر شبكاتها

الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات الفلسطينية تعلن عودة التجوال في مصر عبر شبكاتها



غزة /سما/

أعلنت شركة جوال، اليوم عن إمكانية التجوال في مصر عبر شبكاتها، في حملة جديدة تحت عنوان "من فلسطين لمصر أم الدنيا".

ودعت المواطنين للتواصل مع أحبابهم بكل لحظة، داعيةً لتفعيل أوفر حزم التجوال في مصر والتمتع بالدقائق والجيجات.

لتفعيل الحزم عبر تطبيق جوال اضغطوا الرابط: https://qlink.ps/japp

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أعلنت عن نجاح الهيئة في التوصل إلى اتفاق بين الشركات الفلسطينية والمصرية والذي يقضي بإعادة تفعيل خدمة التجوال على الشبكات الخلوية بين البلدين الشقيقين، وذلك بعد انقطاع دام عدة سنوات.

