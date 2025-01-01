الاتصالات الفلسطينية تعلن عودة التجوال في مصر عبر شبكاتها

غزة /سما/

أعلنت شركة جوال، اليوم عن إمكانية التجوال في مصر عبر شبكاتها، في حملة جديدة تحت عنوان "من فلسطين لمصر أم الدنيا".

ودعت المواطنين للتواصل مع أحبابهم بكل لحظة، داعيةً لتفعيل أوفر حزم التجوال في مصر والتمتع بالدقائق والجيجات.

لتفعيل الحزم عبر تطبيق جوال اضغطوا الرابط: https://qlink.ps/japp

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أعلنت عن نجاح الهيئة في التوصل إلى اتفاق بين الشركات الفلسطينية والمصرية والذي يقضي بإعادة تفعيل خدمة التجوال على الشبكات الخلوية بين البلدين الشقيقين، وذلك بعد انقطاع دام عدة سنوات.