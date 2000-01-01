شهيدان في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

استشهد مواطنان فلسطينيان يوم، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الدوار الغربي في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية محلية في غزة أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد شخصين على الفور وهما يوسف عبد الله دواس وياسر العيسوي.

وزعم جيش الإحتلال أنه استهدف بغارة جوية مسلحا من حماس كان يخطط لتنفيذ عملية قنص ضد قواته في شمال قطاع غزة.

في سياق منفصل، استشهد الشاب رامي محمد أبو شاويش؛ متأثرًا بإصابته بقصف الاحتلال لمنزله قبل أيام في وسط قطاع غزة، ليلتحق بزوجته وأولاده.