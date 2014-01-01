فريق دراجات إسرائيلي يغيّر اسمه بسبب المقاطعة العالمية

القدس المحتلة/سما/

أعلن فريق الدراجات الهوائية الإسرائيلي "بريميير تيك" هذا الأسبوع أنه سيغير اسمه إلى فريق "إن اس إن - NSN Cycling Team"، وذلك بعد الضغوط المتزايدة والاحتجاجات التي قال إنها تستهدف هويته الإسرائيلية.



ويأتي اسم "NSN" اختصارًا لعبارة "لا تقل أبدًا"، هي الراعي الجديد للفريق، وهي شركة دولية لإنتاج الفعاليات الرياضية، وشارك في تأسيسها لاعب كرة القدم السابق أندريس إنييستا، ورغم تغيير العلامة التجارية، سيبقى وضع الدراجين الإسرائيليين في الفريق دون تغيير، وسيواصل الفريق تطوير دراجيه الشباب الإسرائيليين.



ويذكر أن الفريق الإسرائيلي تأسس عام 2014، على يد رجل الأعمال الإسرائيلي روني بار-أون تحت اسم "أكاديمية الدراجات"، وكان أول فريق دراجات محترف في إسرائيل. وعلى مدار العقد الماضي، شارك الفريق في المنافسات تحت اسم "إسرائيل" رغم تسجيله في الخارج وعدم تلقيه أي دعم حكومي.





وواجه الفريق هذا الموسم احتجاجات واسعة النطاق، بما في ذلك في طواف إسبانيا، الذي لم يُستكمل كما كان مخططًا له بسبب اضطرابات المتظاهرين المعارضين لمشاركة الفريق.



ظهر الفريق الإسرائيلي على ساحات رياضة الدراجات العالمية باسم "إسرائيل ستارت أب نيشين" وشارك في طواف فرنسا الشهير، وامتد بعد ذلك إلى رياضات وأماكن أخرى أكثر انتشارًا بين الجماهير.



وتأسس فريق "بريمير تيك" تحت اسم "إسرائيل ستارت أب نيشين"، مع ترويج أنه تأسس عام 2014، ثم حصل على اسمه الحالي نتيجة تعاون مع شركة كندية تحمل ذات الاسم، إلا أن الشعار الأصلي أدرج بجانب الاسم الجديد، وهو عبارة عن اسم الفريق إلى جانب النجمة السداسية التي تم تبنيها في علم دولة الاحتلال الإسرائيلي.



ويُلقب آدامز بـ"سفير إسرائيل الذي نصب نفسه بنفسه"، وأعلن أن الهدف من المشروع هو "تقديم صورة نموذجية لإسرائيل على أنها ديمقراطية نشطة وقوية ومنفتحة ومتسامحة ومتنوعة"، وبحسب موقع "فيلو نيوز" تأتي الموازنة الرئيسية للفريق من "تبرعات آدامز الخيرية"، مع دعم محدود من "وكالة السياحة الإسرائيلية - Go Israel".