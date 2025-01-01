  1. الرئيسية
استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل أسبوع جنوب الخليل

الإثنين 24 نوفمبر 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل أسبوع جنوب الخليل



رام الله/سما/

أعلنت مصادر طبية وعائلية عن استشهاد الشاب عادل خالد قزاز الدرابيع من مدينة دورا جنوب الخليل، متأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل نحو أسبوع، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال محاولته الدخول إلى الأراضي المحتلة للعمل.

وكان قزاز قد نُقل إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، حيث مكث فيه لمدة أسبوع وهو يعاني من مشاكل صحية خطيرة نتيجة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له أثناء احتجازه، وفق ما أفادت به عائلته. وذكرت العائلة أن حالته الصحية تدهورت بشكل متسارع قبل الإعلان عن استشهاده يوم أمس الأحد.

وقررت النيابة العامة تحويل جثمان الشهيد إلى الطبيب الشرعي في معهد الطب العدلي، لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة.

وفي مدينة دورا، عمّ إضراب شامل صباح اليوم الإثنين حداداً على روح الشهيد، شمل كافة مناحي الحياة، بعد أن أعلنت حركة فتح عن الإضراب.

