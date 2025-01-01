  1. الرئيسية
قاد قوات النخبة في حزب الله وحاولت إسرائيل اغتياله ثلاث مرات… من هو أبو علي هيثم الطبطبائي ؟

الأحد 23 نوفمبر 2025 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاد قوات النخبة في حزب الله وحاولت إسرائيل اغتياله ثلاث مرات… من هو أبو علي هيثم الطبطبائي ؟



بيروت /سما/

رجحت مصادر أن الشخصية التي استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت هي القيادي البارز في "حزب الله"، هيثم الطبطبائي، فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "الرجل الثاني" في الحزب بعد الأمين العام نعيم قاسم.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الطبطبائي يشغل منصب قيادي عسكري متقدم في الحزب، وقد تولى مسؤوليات عسكرية في كل من سوريا واليمن. ونفّذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة حارة حريك في بيروت، مستهدفا الطبطبائي المعروف أيضًا بلقب "أبو علي".

وأشار الإعلام العبري إلى أن الطبطبائي قد قاد على مدار السنوات الأخيرة قوات النخبة في حزب الله، وشارك العام الماضي مع محمد حيدر في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات العسكرية للحزب، مؤكّدين أن هذه الغارة هي الثالثة التي يُستهدف فيها موقع الطبطبائي.
 

ووفق المعلومات الأولية، فإن والد الطبطبائي إيراني ووالدته لبنانية، ويعيش في لبنان. ويعتبر هيثم علي الطبطبائي القائد السابق لوحدة "الرضوان" الخاصة، التي شاركت في العمليات العسكرية في سوريا واليمن، وهو مدرج على قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة، مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

قاد قوات النخبة في حزب الله وحاولت إسرائيل اغتياله ثلاث مرات… من هو أبو علي هيثم الطبطبائي ؟

