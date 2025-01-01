ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة خلال أيلول الماضي

رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 14% خلال شهر أيلول من عام 2025 مقارنة مع شهر أيلول من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 491.1 مليون دولار.

وقال الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن الصادرات السلعية ارتفعت خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 48% مقارنة مع شهر أيلول 2024، حيث بلغت قيمتها 184.1 مليون دولار.

وأضاف أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال أيلول 2025 بنسبة 47% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90% من إجمالي قيمة الصادرات لأيلول الماضي. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 55% مقارنة مع أيلول 2024.

وأشار إلى أن الواردات ارتفعت خلال شهر أيلول 2025 بنسبة 21% مقارنة مع شهر أيلول 2024، حيث بلغت قيمتها 675.2 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيلول 2025 بنسبة 28% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة مع شهر أيلول 2024.