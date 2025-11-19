  1. الرئيسية
الولايات المتحدة: تكساس تدرج الإخوان المسلمين ومنظمة "كير" في قائمة الإرهاب

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أدرجت ولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء جماعتين، إحداهما جماعة الإخوان المسلمين، ضمن قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية.

كما شمل القرار منظمة "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير)، التي تنشط في الدفاع عن حقوق المسلمين، وفق ما أعلن حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت.

وأوضح أبوت عبر منصة إكس أن الإجراء يمنع المنظمتين من شراء أو امتلاك أراض في تكساس، ويتيح للسلطات بدء خطوات قانونية لإغلاقهما.

ووصفت "كير"، التي تضم نحو 30 فرعا في الولايات المتحدة بينها ثلاثة في تكساس، القرار بأنه تشهيري ويفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني.

واتهمت المنظمة الحاكم أبوت بالسعي لترويج أجندة مؤيدة لإسرائيل وتعزيز ما وصفته بـ"الهستيريا المعادية للمسلمين"، بغية الإساءة للمسلمين الأمريكيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية، لا سيما بشأن الحرب في غزة.

