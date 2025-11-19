تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية ويخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا

سما / وكالات

كشف الفنان المصري تامر حسني، الثلاثاء، عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، التي استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

ونشر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “لم أكن أرغب في الحديث عن أزمتي الصحية أو أموري الشخصية، وأسعى دائماً للظهور بشكل طبيعي. لكن بما أن الخبر تم تداوله، أود أن أوضح أنني أعاني منذ فترة من أزمة صحية في الكلى”. وأضاف: “منذ أيام، استدعت حالتي التدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزء من الكلى. الحمد لله على كل حال. شكراً لكل من حاول الاطمئنان عليّ، وشكراً لكل من دعا لي وما زال يدعو”.

وكشف مصدر مقرب من الفنان لموقعي العربية.نت والحدث.نت أن حسني كان يعاني من آلام متزايدة في الكلى منذ فترة، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، أُكد له ضرورة إجراء الجراحة الدقيقة لاستئصال جزء من الكلى. ورغم ذلك، أصر حسني على تأجيل العملية بسبب ارتباطه بعدة حفلات ضمن جولته الغنائية في أوروبا.

وأوضح المصدر أن المطرب توجه إلى المستشفى في ألمانيا فور انتهاء حفلاته، حيث خضع للعملية الجراحية الدقيقة، مُفضلاً التكتم على تفاصيل أزمته الصحية لتجنب إثارة القلق لدى جمهوره. وقد قضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل السماح له بالمغادرة.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي المعالج سمح لحسني بقضاء فترة النقاهة في منزله، مع ضرورة الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة المقبلة لمتابعة حالته الصحية ونتائج الجراحة.

وعلى الرغم من الأزمة الصحية، أحيا تامر حسني الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً ناجحاً بمسرح “دوم دو” في العاصمة الفرنسية باريس، معبراً عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل وشاكراً جمهوره من الجاليات العربية والأجنبية على دعمهم المتواصل.