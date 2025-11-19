  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية ويخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية ويخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا



سما / وكالات

كشف الفنان المصري تامر حسني، الثلاثاء، عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، التي استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.
ونشر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “لم أكن أرغب في الحديث عن أزمتي الصحية أو أموري الشخصية، وأسعى دائماً للظهور بشكل طبيعي. لكن بما أن الخبر تم تداوله، أود أن أوضح أنني أعاني منذ فترة من أزمة صحية في الكلى”. وأضاف: “منذ أيام، استدعت حالتي التدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزء من الكلى. الحمد لله على كل حال. شكراً لكل من حاول الاطمئنان عليّ، وشكراً لكل من دعا لي وما زال يدعو”.
وكشف مصدر مقرب من الفنان لموقعي العربية.نت والحدث.نت أن حسني كان يعاني من آلام متزايدة في الكلى منذ فترة، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، أُكد له ضرورة إجراء الجراحة الدقيقة لاستئصال جزء من الكلى. ورغم ذلك، أصر حسني على تأجيل العملية بسبب ارتباطه بعدة حفلات ضمن جولته الغنائية في أوروبا.
وأوضح المصدر أن المطرب توجه إلى المستشفى في ألمانيا فور انتهاء حفلاته، حيث خضع للعملية الجراحية الدقيقة، مُفضلاً التكتم على تفاصيل أزمته الصحية لتجنب إثارة القلق لدى جمهوره. وقد قضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل السماح له بالمغادرة.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي المعالج سمح لحسني بقضاء فترة النقاهة في منزله، مع ضرورة الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة المقبلة لمتابعة حالته الصحية ونتائج الجراحة.
وعلى الرغم من الأزمة الصحية، أحيا تامر حسني الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً ناجحاً بمسرح “دوم دو” في العاصمة الفرنسية باريس، معبراً عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل وشاكراً جمهوره من الجاليات العربية والأجنبية على دعمهم المتواصل.

#تامر حسني

الأكثر قراءة اليوم

أمريكا تبلغ الوسطاء.. استئناف الحرب وارد إذا لم تنزع حماس سلاحها

22 شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمخيم عين الحلوة بلبنان

مقتل مستوطن وإصابة 3 اخرين في عملية دهس وطعن شمال الخليل واستشهاد المنفذين ..

ولي العهد السعودي: نعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل “في أقرب وقت” ونريد تحقيق حل الدولتين قبل الانضمام للاتفاقيات

لابيد: نتنياهو مول حماس ويقبل بتوحيد الساحات الان بضغوط أمريكية

روبيو : غزة ستحكم فلسطينيا لا "حمساويا"

الغارديان: قرار مجلس الأمن غريب ويمنح ترامب سيطرة مطلقة على غزة

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري يفيد بإلغاء الاجتماع الحاسم بين المبعوث الأميركي وحركة حماس في إسطنبول

image_processing20251119-1306131-c89iil

سلام مترنح.. تعقيدات خطة غزة ومخاطرها

الأمم المتحدة: 96% من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي

"بيت بيت سنطهر رفح".. ميليشيا أبو شباب تزعم التعاون مع "مجلس السلام" في حملة أمنية جنوب قطاع غزة

الغارديان: قرار مجلس الأمن غريب ويمنح ترامب سيطرة مطلقة على غزة

الاتصالات الفلسطينية