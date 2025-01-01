ترامب وولي العهد السعودي يوقعان “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي”

واشنطن/سما/

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر الأربعاء، “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي” بين البلدين، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس ترامب عقدا قمة ثنائية في البيت الأبيض.

وأوضحت أن القمة شهدت توقيع الزعيمين على “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي”، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية الأخرى بين الجانبين.

وأوضحت “واس” أن هذه الاتفاقية “تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاما، وتمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة”.

وذكرت أن الاتفاقية “تؤكد أن السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين”.

كما تضع الاتفاقية “إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين”، وفق الوكالة السعودية.

وفي السياق، أوضحت قناة “الإخبارية” السعودية أن ترامب وولي العهد السعودي وقعا في البيت الأبيض على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية شملت “الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والبيان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية، واتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية”.

كما شملت الاتفاقيات والمذكرات التوقيع على “الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل الازدهار الاقتصادي، والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية”.

وشمل التوقيع أيضا على “مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، والرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات”، وفق القناة.

وعقب القمة الثنائية بين الزعيمين، حضر ولي العهد السعودي مأدبة عشاء رسمية مع ترامب في البيت الأبيض.

وقبل ذلك بساعات، وصل الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، وعقد مع ترامب اجتماعا ثنائيا ومؤتمرا صحفيا مشتركا.

وحظي ولي العهد باستقبال رسمي حافل في البيت الأبيض، حيث تقدم الرئيس ترامب مستقبليه.

كمما جرى إطلاق 21 طلقة مدفعية، فيما حلقت 6 طائرات حربية في سماء البيت الأبيض، ترحيبا بالأمير.

ورافق ترامب ولي العهد السعودي في أروقة البيت الأبيض، حيث زارا معرضا لصور الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وتشهد العلاقات السعودية الأمريكية، شراكة متنامية وتعاونا بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع توقعات بزيادة زخم التعاون في ظل الزيارة الحالية.

وفي بيان الاثنين، أوضح الديوان الملكي السعودي، أن الزيارة جاءت بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز واستجابة للدعوة المقدمة للأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترامب.