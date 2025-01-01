فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ يعلن عن افتتاح أكبر مركز مؤتمرات في المنطقة شرم الشيخ

شرم الشيخ/سما/

أعلن فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ عن الافتتاح الرسمي لمركز المؤتمرات الجديد، أكبر وأحدث مركز من نوعه في المنطقة، ليُرسي بذلك معايير جديدة في قطاعسياحة الأعمال والفعاليات على ساحل البحر الأحمر في مصر.

يمتدّ مركز المؤتمرات على مساحة إجمالية تبلغ 4,000 متر مربع، وصُمّم لاستضافة المؤتمرات العالمية، والمعارض الكبرى، واجتماعات الشركات، والاحتفالات الفخمة، حيث يجمع بين المرونة والأناقة وأحدث التقنيات الحديثة.

تقع قاعة "دياموند" المذهلة في قلب هذا الصرح، وهي جوهرة المركز وأبرز معالمه، بمساحة إجمالية تبلغ 1,800 متراً مربعاً، قابلة للتقسيم إلى ثلاث قاعات مستقلة بمساحة 600 متر مربع لكل منها، أو يمكن استخدامها كقاعة واحدة لتمنح أقصى درجات المرونة لتنظيم الفعاليات بمختلف أحجامها وأنماطها.

كما يضمّ المركز إلى جانب القاعة الرئيسية سبع قاعات اجتماعات مُجهّزة بالكامل، تُوفّر مساحات ملائمة لمختلف الاستخدامات ومثالية لعقد ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات الخاصة.

يستقبل المركز ضيوفه بمدخل رئيسي واسع يعكس أجواءً من الرقي والفخامة، ويضم منطقة بوفيه مميزة وخيارات متنوعة لاستراحات القهوة، لتجربة ضيافة راقية تلائم جميع الفعاليات. كما يشمل المركز قاعة سينما مُخصّصة للعروض الخاصّة والعروض التقديمية للشركات، مما يمنح الفعاليات لمسة مُبتكرة ومتفرّدة.

يتميّز مركز المؤتمرات بتقنيات متطوّرة في جميع تفاصيله، تشمل شبكة إنترنت عالية السرعة، وأنظمة صوت وصورة مُتقدّمة، لضمان تجربة متكاملة وسلسة لجميع أنواع الفعاليات.

وقال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "يُعدّ افتتاح مركز المؤتمرات الجديد محطة فارقة في تطوّر سياحة المؤتمرات والمعارض في مصر والمنطقة. وبصفته الأكبر من نوعه، فإنه يُعزّز رؤيتنا في ترسيخ مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفعاليات الراقية وسياحة الأعمال المتميزة."

وبفضل هندسته المعمارية العصرية، ومساحاته مُتعدّدة الاستخدام، وكرم الضيافة المستوحى من جوهر ريكسوس التركية، يُجسّد مركز المؤتمرات في ريكسوس راداميس شرم الشيخ وجهةً استثنائية للمؤتمرات الدولية، والمنتديات الاقتصادية، والفعاليات الاجتماعية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط.

