“جبان وحقير مثير للشفقة”.. المغنية الأمريكية بيلي إيليش تشن هجوما شرسا على ايلون ماسك

الإثنين 17 نوفمبر 2025 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطلقت المغنية الأمريكية بيلي إيليش موجة جدل كبيرة بعد هجومها الحاد على الملياردير إيلون ماسك، متهمة إياه بتكديس الثروة وعدم استخدامها في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.
انتقادات إيليش جاءت عبر سلسلة منشورات نشرتها على خاصية القصص في حسابها على “إنستغرام”، بعدما أشارت تقارير إلى اقترابه من تحقيق صافي ثروة يجعله أول “تريليونير” في العالم وتزامنا مع أخرى تتحدث عن احتمال حصوله على حزمة تعويضات تاريخية من شركة “تسلا” قد تصل إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات، في حال تحقيق أهداف الشركة.
وأعادت المغنية الأمريكية نشر صور تحليلية من منظمة “My Voice My Choice” توضح كيفية استخدام جزء من ثروته في دعم قضايا مثل القضاء على الجوع والأمراض، وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وأرفقت إيليش الحائزة على 9 جوائز “غرامي” المنشورات بتعليقات حادة، واصفة ماسك بأنه “جبان وحقير ومثير للشفقة” بسبب الطريقة التي يدير بها أمواله، معتبرة أن امتلاك الثروة دون توجيهها لخدمة المجتمع أمر غير مبرر.

وخلال تسلمها جائزة “المبتكر الموسيقي” في حفل “وول ستريت جورنال”، توجهت إيليش برسالة مباشرة إلى رجال الأعمال الحاضرين، بينهم مارك زوكربيرغ، مؤكدة أن العالم يعيش مرحلة تزداد فيها القسوة، وأن الأغنياء مطالبون بالمساهمة الفعلية في مساعدة الآخرين.

كما أعلنت الفنانة عن تبرعها الشخصي بمبلغ 11.5 مليون دولار من أرباح جولتها الأخيرة لدعم مبادرات تتعلق بالعدالة الغذائية والمناخية وتقليل الانبعاثات ومكافحة أزمة المناخ.
وختمت إيليش رسالتها بعبارة ساخرة: “إذا كنت مليارديرا، لماذا تحتفظ بكل هذا المال؟ تبرع… العالم بحاجتك”، ما دفع متابعيها لتداول تصريحاتها بشكل واسع وتصدر اسمها الترند العالمي.

