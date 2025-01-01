طقس فلسطين : غائم جزئي والحرارة أعلى من معدلها السنوي

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام مغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حارا نسبيا مغبرا احيانا وجاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حارا نسبيا إلى حار مغبرا احيانا وجاف ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.