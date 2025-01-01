  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

الأحد 16 نوفمبر 2025 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة



نابلس / سما /

استشهد طفل، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، باستشهاد الطفل جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة، ومنع طواقم الإسعاف من إسعافه، حيث تم التبليغ لاحقا عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وكانت مصادر في الهلال الأحمر قد أكدت بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لطفل (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وشاب (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة، فيما تم منع طواقمها من الوصول إلى مصاب ثالث، والذي تم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية وانتشرت داخله، بعد اقتحام بلدة عقابا ومدينة طوباس.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الطالب الشهيد جاد الله جهاد جمعة جاد الله ابن الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور مخيم الفارعة الأساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

صورة كانتونا مع نتنياهو تثير الجدل وتجسد تضامنه مع فلسطين

دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

نتنياهو عشية تصويت مجلس الأمن : معارضتي لقيام دولة فلسطينية لم يتغير وغزة ستُجرد من سلاحها

الأخبار الرئيسية

هارتس تكشف أسرار جمعية المجد المتخصصة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ..

لا دولة فلسطينية غرب النهر ..نتنياهو: الكابنيت سيناقش مدة استمرار وقف اطلاق النار بغزة

زامير من رفح: نستعد لهجوم واسع في قطاع غزة ونسعى لاضعاف حماس عبر التحكم بالمعابر

نتنياهو عشية تصويت مجلس الأمن : معارضتي لقيام دولة فلسطينية لم يتغير وغزة ستُجرد من سلاحها

حماس تتسلم عبر الوسطاء أسماء 1468 من أسرى قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية