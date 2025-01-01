استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

نابلس / سما /

استشهد طفل، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، باستشهاد الطفل جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة، ومنع طواقم الإسعاف من إسعافه، حيث تم التبليغ لاحقا عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وكانت مصادر في الهلال الأحمر قد أكدت بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لطفل (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وشاب (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة، فيما تم منع طواقمها من الوصول إلى مصاب ثالث، والذي تم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية وانتشرت داخله، بعد اقتحام بلدة عقابا ومدينة طوباس.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الطالب الشهيد جاد الله جهاد جمعة جاد الله ابن الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور مخيم الفارعة الأساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية.