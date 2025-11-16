حماس تتسلم عبر الوسطاء أسماء 1468 من أسرى قطاع غزة

غزة / سما/

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس انه وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر، تسلّمت المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة.

واوضحت حماس في بيان لها انه جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسما جاري البحث والتحري عنهم.

واكدت أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن القائمة خلال الفترة الماضية نتيجة تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء. وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت للتحقق من القائمة فقد قرر مكتب إعلام الأسرى الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية.

وقالت أنّ الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة، كما نؤكد أن الاحتلال ما زال يخفي قسراً داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعداداً أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة، مؤكدة استمرار الجهود على مدار الساعة للكشف عن مصيرهم.

ودعت حماس الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم.