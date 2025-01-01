دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

غزة / سما/

سرق الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وذلك خلال حرب الإبادة التي تعمد الاحتلال خلالها تدمير المتحف ونهب القطع الأثرية الموجودة بداخله.

وقال الدكتور حمودة الدهدار، المشرف على ترميم قصر الباشا الأثري، إن الاحتلال تعمد تدمير المتحف ومقتنياته، حيث كان يعتبر تحفة معمارية.

وأضاف الدهدار في تصريح له، أن المتحف يضم العديد من القطع الأثرية الهامة، "لكن جيش الاحتلال استولى عليها، ولم تجد الطواقم المختصة بعد التنقيب والبحث تحت الركام، سوى 20 قطعة أثرية".

وأكد أن المتحف كان يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، متهما الاحتلال بشكل رئيسي وأعوانه، بالوقوف خلف اختفاء تلك القطع، والتي تعود للعصر المملوكي والعثماني وكذلك البيزنطي والروماني وما قبل التاريخ.

وفي السياق، وثقت اليونسكو، تدمير أكثر من 114 موقعا أثريا في غزة خلال الحرب، فيما أحصت مصادر رسمية فلسطينية تدمير 226 موقعا أثريا.