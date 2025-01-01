  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

الأحد 16 نوفمبر 2025 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة



غزة / سما/

سرق الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وذلك خلال حرب الإبادة التي تعمد الاحتلال خلالها تدمير المتحف ونهب القطع الأثرية الموجودة بداخله.

وقال الدكتور حمودة الدهدار، المشرف على ترميم قصر الباشا الأثري، إن الاحتلال تعمد تدمير المتحف ومقتنياته، حيث كان يعتبر تحفة معمارية.

وأضاف الدهدار في تصريح له، أن المتحف يضم العديد من القطع الأثرية الهامة، "لكن جيش الاحتلال استولى عليها، ولم تجد الطواقم المختصة بعد التنقيب والبحث تحت الركام، سوى 20 قطعة أثرية".

وأكد أن المتحف كان يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، متهما الاحتلال بشكل رئيسي وأعوانه، بالوقوف خلف اختفاء تلك القطع، والتي تعود للعصر المملوكي والعثماني وكذلك البيزنطي والروماني وما قبل التاريخ.

وفي السياق، وثقت اليونسكو، تدمير أكثر من 114 موقعا أثريا في غزة خلال الحرب، فيما أحصت مصادر رسمية فلسطينية تدمير 226 موقعا أثريا.

الأكثر قراءة اليوم

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

الغارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

انهيار المشروع الصهيوني ..200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

مسؤولون اسرائيليون : نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة

كاتس: لن تقوم دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ وسندمر اّخر نفق في قطاع غزة

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

الاتصالات الفلسطينية