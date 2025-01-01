  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر الخيرية توزع 45 ألف حقيبة مدرسية على أطفال غزة

الأحد 16 نوفمبر 2025 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر الخيرية توزع 45 ألف حقيبة مدرسية على أطفال غزة



غزة / سما/

عبر مشروع يسعى للإسهام في إعادة نبض الحياة للعملية التعليمية في قطاع غزة ويعيد أطفالها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الحرب، انتهت قطر الخيرية من توزيع 45 ألف حقيبة مدرسية، وذلك ضمن حملتها 'لبيه غزة.. واجب ووفاء'.

وقالت قطر الخيرية -في بيان- إن هذا المشروع لا يقتصر على توزيع الحقائب المدرسية فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الفصول الدراسية المتضررة، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للتعليم، وتقديم حوافز للمعلمين لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأضافت أن فرقها تواصل جهودها لتأهيل الفصول الدراسية في غزة، حيث جُهّز حتى الآن ما يقرب من 60 فصلا دراسيا، ويُنتظر أن يتم البدء في الفترة القادمة بتوزيع الحوافز على المدرسين ليصل إجمالي المستفيدين من المشروع آلاف الطلبة والمعلمين.

وحسب تقديرات دولية، فإن أكثر من 650 ألف طفل في غزة محرومون من حقهم الأساسي في التعليم. وتشير تقارير لمنظمة اليونيسف والأونروا إلى أن 95% من مدارس القطاع تعرضت للدمار أو الضرر البالغ، أي أن نحو 500 مدرسة من أصل 564 لم تعد صالحة للاستخدام.

وفي سياق متصل، قامت قطر الخيرية بإدخال دفعة من خيام الإيواء والمستلزمات الإنسانية الأساسية عبر معبر رفح من خلال الجسر الإنساني القطري مؤخرا، كما تواصل عبر حملتها 'لبيه غزة.. واجب ووفاء' تنفيذ مشاريع إغاثية أخرى، إذ تم توزيع نحو 26 ألف سلة غذائية استفاد منها 130 ألف نازح، في حين يستمر توزيع 2.4 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق القطاع.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا لحق بنحو 90% من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

وثائق للكونغرس تفضح تواصل “إبستين” مع النخبة العالمية لسنوات بعد إدانته..

الغارديان: الخطة الأميركية تقسم غزة وتبقي الفلسطينيين بمنطقة طاردة

الإدارة الأمريكية تدرس التخلي عن فكرة نزع سلاح “حماس”

مصر: نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين و”حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام

القناة 12 العبرية : إسرائيل تشترط على واشنطن التطبيع الكامل قبل بيع F-35 للسعودية

انهيار المشروع الصهيوني ..200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

دمرت 226 موقعا تاريخيا..إسرائيل تسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

اسرائيل قلقة من تقارب ويتكوف مع الحية وتخوف في “تل أبيب” من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

مسؤولون اسرائيليون : نتنياهو يريد قوة دولية في غزة قادرة على مواجهة حماس بالقوة

كاتس: لن تقوم دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ وسندمر اّخر نفق في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية