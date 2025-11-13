  1. الرئيسية
رابط نتائج توجيهي مواليد 2007 غزة ..نتائج الثانوية العامة 2025

الخميس 13 نوفمبر 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

تنشر "سما"  نتائج توجيهي 2007  غزة - نتائج  الثانوية العامة2025 - حيث يترقب طلبة الثانوية العامة " التوجيهي " مواليد عام 2007 بشوق وأمل نتائج التوجيهي التي من المقرر أن تكون صباح اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025.

 

وكان المفترض أن يتقدم طلبة توجيهي 2007 إلى امتحانات الثانوية العامة العام الماضي إلى أن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع والتي استمرت لعامين حالت دون أن يتقدموا للامتحانات، إضافة إلى الطلبة من مواليد 2006 الذين تم الإعلان عن نتائجهم قبل أسبوعين.

وسيتمكن الطلبة في قطاع غزة من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا عبر رابط نتائج توجيهي 2007 غزة الرسمي المخصص من الوزارة.

رابط نتائج توجيهي 2007 غزة 

لقطة الشاشة 2025-11-13 080212.png
 

يمكن لطلبة الثانوية العامة في غزة الدخول إلى رابط نتائج توجيهي 2007 غزة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي فور الإعلان الرسمي عن النتائج، وذلك من خلال:

 

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اختيار خيار “نتائج الثانوية العامة 2025”.

إدخال رقم الجلوس أو رقم الهوية.

الضغط على “عرض النتيجة” لمعرفة العلامات بالتفصيل.

