“حزب الله” يُحذر من استدراج لبنان وإيقاعه في فخ “التفاوض السياسي” مع إسرائيل

الخميس 06 نوفمبر 2025 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

قال "حزب الله" اللبناني إن "الوقائع أكدت التزام لبنان والحزب ضمنًا بشكل صارم مضمون إعلان وقف إطلاق ‏النار مع إسرائيل".

وفي رسالة إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان، أوضح الحزب، في بيان له، أن "الاحتلال واصل خروقاته غير آبه لكل الدعوات له إلى الكف عن ‏الممارسات العدائية"، مضيفًا أن "الاحتلال عمد مقابل تلك الدعوات إلى ابتزاز لبنان ووضع ‏الشروط والمطالب".

وأكد "حزب الله" أن "إسرائيل تريد إخضاع لبنان ولكن الحزب يتمسك بخيار الدفاع والمقاومة"، مشيرًا إلى أن "قرار الحكومة بشأن حصر السلاح متسرع وأنه لا يمكن بحثه استجابة لطلب أجنبي، وأن البعض حاول تقديمه ‏للعدو على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه".

وتابع البيان: "الوقت الراهن هو لتوحيد ‏الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي الاسرائيلي على بلدنا، ولبنان معني ‏بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو للالتزام ‏بتنفيذه لا الخضوع نحو تفاوض سياسي معه".

ووصف "‏حزب الله" خيار التفاوض مع إسرائيل بأنه "فخ" ولا يخدم لبنان، مؤكدا أن "الانزلاق لأفخاخ تفاوضية لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل وأن لبنان غير ملزم بالانخراط في مفاوضات مع إسرائيل".

