عشرات الشهداء والجرحى والدبابات تقترب من حي الصبرة وسط مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٣٢ شهيدا منذ فجر الاثنين في قطاع غزة.

غزة والشمال

وتقدمت دبابات الاحتلال باتجاه حي الصبرة الملاصق لحي الزيتون.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية لتدمير مزيد من المنازل وسط أنباء عن اشتباكات مسلحة ادت لإصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات جراء القصف المدفعي محيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة بمدينة غزة.

ووصل إلى مشفى الشفاء إثر قصف الاحتلال في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة الشهيدة هالة نبيل أبو عجوة والسعيد إسلام علي الكومي.

واستشهدا مريم الغازي وإصابة طفلة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي جنوب مدينة غزة

واستشهد الشاب سعد صبحي عبد العال وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واصيب خمسة مواطنين جراء قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين واصيب ٩٢ اخرين من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

جنوب القطاع

واستشهد اثنين من المواطنين بقصف خيمة في محيط الكلية التطبيقية غرب خان يونس وهما محمد أحمد جبر أبو حرب ولين محمد أحمد أبو حرب.

واستشهد اربعة مواطنين بقصف في محيط فش فرش جنوب خان يونس وهم : نور ماجد سالم المشوخي ، محمد الاغا الشقيقان يوسف وسيف محمد عيد وسعيد طه العايدي .

واصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف سوبر ماركت الطيبات بالقرب من عمارة جاسر غرب خانيونس.

وسط القطاع

واستشهد خمسة مواطنين فجر اليوم جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة وهم دانا أحمد محمد الحج (١٣ عام)، الشهيدة رغد محمد مسمح (١٢ عام)، الشهيد محمد أحمد صالح مسمح (٣٦ عام)، الشهيدة صافيناز محمود مسمح (٣٤ عام) والشهيد الطفل فوزي محمد أحمد مسمح (عام واحد).

كما ارتقى خمسة شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع كيسوفيم جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، هم:عبدالله أبو عمرة ، علي أحمد السعايدة، أنس عبد الكريم بشير، أدهم أبو ريا و حسن محمد حربق

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٦٠ مواطن و ٣٤٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٢٠٠٤ شهيدًا و ١٥٦٢٣٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٤٦٠ شهيدًا ٤٤١٨٩ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٧ شهيد ٢٨١ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٩٦٥ شهيدًا وأكثر من ١٤٧٠١ إصابة.