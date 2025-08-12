ليندسي غراهام: إذا قطعت أمريكا علاقاتها مع إسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا

واشنطن/سما/

هاجم السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام بشدة معارضي إسرائيل في الولايات المتحدة، معتبرا "أنها الصديق الأكثر موثوقية لديهم في الشرق الأوسط".

وفي خطاب له، قال ليندسي غراهام: "إسرائيل تُقاتل من أجل بقائها. أصدقاؤنا في إسرائيل مُحاطون بمن سيقتلون الجميع لو استطاعوا. لقد سئمت من كلمة إبادة جماعية. دعوني أحدثكم عن الإبادة الجماعية. لو أرادت إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية، لكانت قادرة على ذلك. لديها القدرة على ذلك. لكنها تختار ألا تفعل. حماس، كانت سترتكب إبادة جماعية في 30 ثانية. لكنها ببساطة، لا تستطيع ذلك"، على حد زعمه.

وتابع غراهام حديثه بالقول: "هذا هو الفرق الكبير يا أصدقائي. بالنسبة لأعضاء حزبي، لقد سئمتُ من هذا الهراء. إسرائيل صديقتنا. إنها أوثق صديق لنا في الشرق الأوسط. إنها دولة ديمقراطية، محاطة بأشخاص مستعدين لقطع رقابها لو استطاعوا. هذا ليس خيارًا صعبا إذا كنتَ أمريكيا. هذا ليس خيارا صعبًا إذا كنت مسيحيا.. وأريد أن أحذر: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل، فسيقطع الله علاقاتنا بنا. ولن ندع ذلك يحدث".

وأردف السيناتور الجمهوري: "لذا أود أن أختم بهذه الفكرة.. إن الرئيس دونالد ترامب وقف إلى جانب إسرائيل في أصعب وقت منذ تأسيسها. كان السابع من أكتوبر محاولة لتدمير دولة إسرائيل، وهي أكبر خسارة في الأرواح اليهودية منذ المحرقة. وها نحن بعد عامين تقريبا، وإسرائيل هي الشريرة. هذا أمرٌ سخيف"، وفق وصفه.

واستطرد: "إسرائيل ليست سيئة، بل هي جيدة. الأشرار هم الإسلاميون المتطرفون الذين سيقتلون كل من في هذه القاعة لو استطاعوا. لذا، لم أفقد رؤيتي للصواب والخطأ. ففي السياسة الخارجية، دعم الرئيس ترامب كل ما هو صائب، ووقف ضد كل ما هو خاطئ، تمامًا مثل ريغان، اختتم غراهام حديثه"، حسب قوله.

جدير بالذكر أن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أعلن الخميس ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 235، بينهم 106 أطفال.

كما أشارت وكالة "رويترز" إلى "إجراءات إسرائيلية وقيود بيروقراطية تعطل وصول المساعدات إلى غزة".

في حين تستمر الضغوط الدولية والأممية على إسرائيل لفك الحصار على القطاع المحاصر، وسط جهود للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار بين تب أبيب وحماس، بينما تشير تقارير عديدة إلى نية الحكومة الإسرائيلية احتلال كامل قطاع غزة.