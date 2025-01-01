معهد امريكي : اسرائيل ستشن حربا جديدة على ايران قبل نهاية الشهر الجاري

وكالات - سما-

رجح نائب رئيس "معهد كوينسي للحكم الرشيد" ومقره في واشنطن، تريتا فارسي، الإيراني الأصل، أن تشن إسرائيل حرباً أخرى على إيران قبل شهر كانون الأول/ديسمبر، وربما حتى في أواخر آب/أغسطس الجاري، حسب مقاله المنشور في موقع "فورين أفيرز" اليوم، الثلاثاء.

وأشار إلى أن إيران تتوقع هجوما كهذا وتستعد له، وأنها انتهجت إستراتيجية طويلة الأمد في الحرب الأولى، في حزيران/يونيو الماضي، ورتّبت هجماتها الصاروخية بما يتوافق مع توقعها لصراع طويل الأمد. وأضاف أنه في الجولة التالية، يرجح أن تشن إيران هجومًا حاسمًا منذ البداية، بهدف تبديد أي فكرة بإمكانية إخضاعها تحت الهيمنة العسكرية الإسرائيلية، وأن تكون الحرب القادمة أكثر دمويةً من الأولى.

وأضاف فارسي أنه إذا رضخ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للضغوط الإسرائيلية مجددًا وانضم إلى القتال، فقد تواجه الولايات المتحدة حربًا شاملة مع إيران.

ورأى أن حرب إسرائيل ضد إيران، قبل شهرين، لم تكن مقتصرة على البرنامج النووي الإيراني، بل كانت تهدف إلى تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، حيث تُعدّ القدرات النووية الإيرانية عاملاً مهماً، وإن لم يكن حاسماً. ومنذ أكثر من عقدين، دفعت إسرائيل الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لإضعافها واستعادة توازن إقليمي إيجابي، وهو ما لا تستطيع إسرائيل تحقيقه بمفردها.

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، الشهر الماضي (Getty Images)

ولفت إلى أنه كان للضربات الإسرائيلية ثلاثة أهداف رئيسية تتجاوز إضعاف البنية التحتية النووية الإيرانية. فقد سعت إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مباشر مع إيران، وإضعاف النظام الإيراني، وتحويل البلاد إلى سوريا أو لبنان أخرى – أي دول يمكن لإسرائيل قصفها دون عقاب ودون أي تدخل أميركي. ولم يتحقق سوى هدف واحد من الأهداف الثلاثة. علاوة على ذلك، لم يُلغِ ترامب البرنامج النووي الإيراني، ولم يُعاد إلى نقطة يُمكن اعتبارها حلاً.

بعبارة أخرى، أضاف فارسي، حققت إسرائيل بهجماتها نصرًا جزئيًا في أحسن الأحوال. وبينما يُفضّل ترامب العمل العسكري السريع والحاسم، فإنه يخشى حربًا شاملة. لذا، صُممت إستراتيجيته في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية للحد من التصعيد بدلًا من توسيعه. على المدى القصير، نجح ترامب - مما أثار استياء إسرائيل - لكنه على المدى البعيد، سمح لإسرائيل بحصره في دوامة تصعيدية.

وتابع أن رفض ترامب التصعيد إلى ما هو أبعد من حملة قصف محدودة كان سببًا رئيسيًا لموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار. ومع استمرار الحرب، تكبدت إسرائيل خسائر فادحة: تدهورت دفاعاتها الجوية، وازدادت فعالية إيران في اختراقها بصواريخها. وبينما كانت إسرائيل ستواصل الصراع على الأرجح لو التزمت الولايات المتحدة التزامًا كاملًا، تغيرت الحسابات عندما اتضح أن ضربات ترامب كانت لمرة واحدة. ونجحت إسرائيل في جر ترامب والولايات المتحدة إلى الحرب، لكنها فشلت في إبقائهما فيها.

ووصف فارسي هدفا إسرائيل الآخرين بأنهما كانا فشلاً ذريعاً. فرغم نجاحاتها الاستخباراتية المبكرة - مثل قتل 30 من كبار القادة و19 عالماً نووياً - لم تتمكن إلا من تعطيل القيادة والسيطرة الإيرانية مؤقتاً. وفي غضون 18 ساعة، استبدلت إيران معظم هؤلاء القادة، إن لم يكن جميعهم، وأطلقت وابلاً كثيفاً من الصواريخ، مُظهرةً قدرتها على استيعاب خسائر فادحة مع شنّ هجوم مضاد شرس.