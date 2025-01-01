رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ673.

كما عنونت الصحف، تحذير الرئيس محمود عباس من خطورة القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، والقاضي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يحذر من خطورة قرار حكومة الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه الى الجنوب

- "الداخلية": لا وسيط ولا جهات خارج إطار المؤسسة الرسمية مخولة باستصدار خدمات للمواطنين

- الرئاسة ترفض وتدين قرارات "الكابينت" الخطيرة باحتلال قطاع غزة

- ألمانيا توقف تصدير أسلحة لإسرائيل والاتحاد الأوروبي يلوح بعواقب على العلاقات مع تل أبيب

- صندوق الثروة النرويجي يعتزم الاعلان عن تغييرات بطريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل

- الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في صور باهر ومستوطنون يقتلعون أشجارا في ظهر العبد ونحالين وقرب يطا

- إدارة سجن جلبوع تعذب الأسرى بالصعقات الكهربائية

- الأمم المتحدة: سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة وصل أعلى مستوى

* "الأيام":

- إسرائيل تقرر احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها

- 60 شهيدا.. تواصل الغارات على أنحاء القطاع وحشود عسكرية حول مدينة غزة

- الرئيس يجري اتصالات واسعة لحشد المواقف ضد قرار اسرائيل

- الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: احتلال غزة له عواقب على العلاقات

- تقرير: مصر وقطر تعملان على مقترح جديد لإنهاء حرب غزة

- تحذيرات إسرائيلية من تبعات احتلال غزة والمعارضة تهاجم نتنياهو بعنف

- فانس: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بدولة فلسطين

- ألمانيا تعلق تصدير الأسلحـة لإسرائيل الممكن استخدامها في الحرب على غزة

- الكشف عن خطط إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

* "القدس":

- الكابينت يقر خطة احتلال غزة

- المجاعة تحصد المزيد من الأرواح

- الأرصاد تحذر من كتلة هوائية حارة تؤثر على فلسطين

- اعلام عبري: الرئيس يدرس إعلان الدولة الفلسطينية بشكل أحادي

- المقدسي حمزة عميرة يجبر قسرا على هدم منزله

- مكالمة عاصفة بين ترمب ونتنياهو على خلفية التجويع بغزة

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى