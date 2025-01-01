  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو تجاهل طلب الشرطة تقييد تصرفات بن غفير بالأقصى

الخميس 07 أغسطس 2025 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو تجاهل طلب الشرطة تقييد تصرفات بن غفير بالأقصى



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التدخل لكبح تصرفات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد اقتحاماته الأخيرة لساحات المسجد الأقصى وقيامه بشعائر تلمودية وتوراتية وأناشيد يهودية علنية في المكان، في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، بالتاسع من آب/أغسطس بحسب التقويم العبري.

وبحسب تقرير بثته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية في برنامج "هذا الصباح"، فإن الشرطة أعربت عن قلقها من تصرفات بن غفير التي تشكل انتهاكا صارخًا للوضع الراهن في الحرم، لكنها أكدت أنها لا تملك الصلاحيات لمنعه، باعتبار أن الأمر سياسي ويقع ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة وجهاز الأمن القومي.

وكان بن غفير قد اقتحم الأقصى يوم التاسع من آب/أغسطس برفقة حاشيته، ونشر لاحقا مقطع فيديو قال فيه: "كما أثبتنا إمكانية فرض السيادة في الحرم، يمكننا احتلال غزة وتشجيع الهجرة الطوعية"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الفلسطينيين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية ما وصفته بـ"اقتحام الوزير للمسجد الأقصى"، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا للوضع القانوني والتاريخي للمكان.

ورغم أن مكتب نتنياهو أصدر بيانا يؤكد أن "سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن لم تتغير"، إلا أن الوقائع على الأرض، بحسب مراقبين، تشير إلى تغاضي الحكومة عن سلوك بن غفير، الذي تكرر أكثر من مرة، وسط توجيهاته للشرطة باتباع سياسة احتواء وغض الطرف عن هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر في القدس والمنطقة عمومًا، ما يضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة ضغوط محلية ودولية متزايدة لوقف المساس بالوضع القائم في الأقصى.

#نتنياهو #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

مليون مكالمة في الساعة.. الكشف عن تعاون “مايكروسوفت” مع الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة سكان الضفة وغزة

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

“هآرتس”: نتنياهو يغرق بوحل غزة ويسير عكس التيار كالمقامر

ذي هيل: "إسرائيل" تدمر سمعتها بإصرارها على تدمير حماس كليا

الأخبار الرئيسية

جرائم حرب

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: قادة الجيش يُدفعون نحو ارتكاب جرائم حرب في غزة

وزير الخارجية الاميركي: الأولوية الان لتفكيك حماس ونزع سلاحها ..نراقب الوضع الإنساني في غزة

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

هوكابي: أميركا تدعم «قرارات إسرائيل الصعبة» بشأن احتلال قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى وتصاعد اعدام المجوعين في شمال وجنوب قطاع غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية