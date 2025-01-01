رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 85 مواطنا ومئات المصابين في سلسلة مجازر جديدة خاصة بين منتظري المساعدات، وارتفاع حصيلة الإبادة في القطاع الى 61.020 شهيدا و150.671 مصابا.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

-أبو ردينة: تصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي مرفوضة ومدانة وتخالف الشرعية الدولية

-الرئيس يشكر ملك البحرين على مواقف بلاده الثابتة والداعمة لفلسطين ويمنح القنصل السويدي في القدس ورئيس مكتب تمثيل مالطا "نجمة الصداقة"

-خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تبيد شعب غزة بكل الوسائل الممكنة

-نواب اوربيون يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة مع إسرائيل

-مجلس الوزراء يطالب بتفعيل كل أدوات الضغط الدولية لوقف تفشي المجاعة في غزة

-سفير إسرائيلي سابق ومؤرخ يوجهان نداء إلى ماكرون لفرض عقوبات فورية على تل أبيب

-"فورتونا دوسلدورف" الألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي بضغط من الجمهور

-الشيخ: موقف الرئيس المصري صرخة بوجه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بحماية شعبنا

-مجلس الوزراء اللبناني: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي

-إصابات وعمليات هدم وردم آبار في الضفة

*"الأيام:

-85 شهيدًا ومئات المصابين في سلسلة مجازر جديدة وخاصة بين منتظري المساعدات

-مسؤول أميركي: إدارة ترمب "ستتولى" تنـفيـذ الـجهـود الانسانية فـي الـقطـاع

-الرئيس يتحادث هاتفيًا مع ملك البحرين

-الضفة: حملة هدم وتدمير وتجريف واسعة واصابات جراء اعـتـداءات الـمـسـتـوطـنـيـن

-السيسي: الحرب على غزة تستهدف تصفية القضية

-الحكومة اللبنانية تكلف الجيش وضع خطـة تـطبيقيـة لـحصـر السلاح بـيـده

*"القدس":

-90 شهيدا في مجازر حصادها الأطفال

-ارتفاع حصيلة الإبادة في القطاع الى 61.020 شهيدا و150.671 مصابا

-الأمم المتحدة: الأمهات والرضع في غزة يتركون لمصير قاتل

-أوكسفام: مناشدات مؤلمة من أمهات غزة لتامين الغذاء لأطفالهن

-امهال عائلة ساعة لإخلاء منزلها بحزما بيوم زفاف نجلها

-ارتفاع وفيات التجويع الى 188 بينهم 94 طفلا

-السعودية تدعو لدعم حل الدولتين

-السيسي: الادعاءات بمشاركتنا في حصار غزة "افلاس"

-النرويج تراجع استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل

-القاهرة تحذر: احتلال غزة يضع معاهدة السلام في مهب الريح