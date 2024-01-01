وزير الاقتصاد الفلسطيني: نعول على دور روسيا المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب في غزة

رام الله/سما/

صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، بأن فلسطين تعول على الدور الريادي لروسيا في الدفع نحو حل عادل للقضية الفلسطينية، وممارسة تأثيرها على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة.



وقال العامور في تصريح لوكالة "نوفوستي": "نأمل أن تواصل روسيا تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وأن تمارس الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة... روسيا دولة صديقة، وتضطلع بدور بالغ الأهمية في المراحل المقبلة من عملية التسوية في الشرق الأوسط".



وأكد العامور أن دعم القيادة الروسية لحل القضية الفلسطينية يشكل مساهمة كبيرة في جهود التوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة.

وأضاف: "نُثمّن دور روسيا، قيادة وشعبا، في دعم فلسطين في جميع المجالات. تربطنا علاقات تاريخية منذ بداية القضية الفلسطينية".

"نثمّن عاليا موقف القيادة والشعب الروسيين في دعم فلسطين في مختلف المجالات. وتربطنا علاقات تاريخية تعود إلى بدايات القضية الفلسطينية".

يشار إلى أن روسيا تتمسك بموقفها الثابت القائم على أن التسوية بين فلسطين وإسرائيل لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف بدولة فلسطين، بينما لا تشمل هذه القائمة الولايات المتحدة، التي استخدمت الفيتو في عام 2024 لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ومع ذلك، شهد العام نفسه انضمام عشر دول جديدة إلى قائمة الدول المعترفة بفلسطين، بينها إيرلندا، النرويج، إسبانيا وأرمينيا.

وفي 24 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط للاعتراف بفلسطين. وبعد ذلك بوقت قصير، في 30 يوليو، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني عن نية أوتاوا الاعتراف بفلسطين. وفي 29 يوليو، أدلى رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بتصريح مماثل.