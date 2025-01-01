شهيد و4 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخص وأصيب 4 آخرون، اليوم الإثنين، في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام قضاء مرجعيون في جنوب لبنان؛ مع تواصل وتجدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين، فيما أفاد إعلام لبناني بأن الغارة استهدفت "حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية".

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف بين رامية وعيتا الشعب جنوبي لبنان، فيما استهدف قصف إسرائيلي آخر الأطراف الجنوبية لبلدة يارون.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي تنفيذ غارات على لبنان، ويقول إن هجماته تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله من أجل "منع إعادة تموضعه وتأهيل قدراته".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت الجمعة، استشهاد 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على لبنان الخميس، ادعى الجيش الإسرائيلي أنها استدعت بنى تحتية ومواقع عسكرية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع وجنوبي البلاد.

يأتي ذلك في ظل المحادثات التي تجريها واشنطن بواسطة مبعوثها، توم باراك، مع السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة.



وفيما يواجه لبنان ضغطا خارجيا كبيرا جدا، من المفترض أن تتخذ الحكومة اللبنانية في جلسة تعقد غدا الثلاثاء، قرارا واضحا بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ويتضمن جدولا زمنيا مع خطة تنفيذية لسحبه.

وقال أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، في خطابه الأخير، إن الحزب يرفض تخييره "بين مسار المقاومة الذي هو ضد إسرائيل، وبين المسار السياسي، وهو بناء الدولة" في لبنان، مشددا على ضرورة توقف العدوان، لتناقش بقية الملفات بعدها.



وذكر "قولوا لمن يربط وقف إطلاق النار بسحب السلاح، إن هذا الأمر شأن داخلي"، معتبرا أن "الموفد الأميركي يسعى إلى إحداث مشكلة في لبنان".