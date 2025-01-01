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احتفال تاريخي بمرور 25 عامًا على انطلاق ريكسوس مصر

ليلة من الإبداع الموسيقي: جنيفر لوبيز تتألق على مسرح ريكسوس راداميس شرم الشيخ

الإثنين 04 أغسطس 2025 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليلة من الإبداع الموسيقي: جنيفر لوبيز تتألق على مسرح ريكسوس راداميس شرم الشيخ



شرم الشيخ/سما/

قدّمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عرضًا لا يُنسى في 30 يوليو على مسرح ريكسوس راداميس شرم الشيخ، حيث تحوّل المنتجع إلى مركز عالمي للفن والاحتفال في ليلة استثنائية، احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس فنادق ريكسوس في مصر.

في مشهد افتتاحي أسطوري، وصلت جنيفر لوبيز إلى المسرح عبر قارب جندول على الممر المائي الخاص داخل المنتجع، وسط تصفيق آلاف الحضور، لتفتتح ليلة لا تُمحى من ذاكرة ضيوف ريكسوس.

شهد الحفل الحصري حضور 8,000 ضيف من ضيوف ريكسوس فقط، من أكثر من 60 دولة، حيث اقتصر الدخول على نزلاء فنادق ريكسوس راداميس شرم الشيخ، ريكسوس شرم الشيخ، ريكسوس بريميوم سيغيت، وكلوب بريفيه باي ريكسوس.

أبهرت لوبيز الجمهور بمجموعة من أشهر أغانيها، منها: "On The Floor"، "Let’s Get Loud"، "Dance Again"، "If You Had My Love"، "Ain’t Your Mama"، "Waiting for Tonight"، و*"Birthday" التي أضاءت فيها الساحة باللون الأحمر وشارك الآلاف بالغناء معها في لحظة مهيبة.

أما خلف الكواليس، فقد كانت التحضيرات ضخمة؛ إذ تمّت إعادة تصميم منتجع ريكسوس راداميس بالكامل خصيصًا لهذا الحدث، بما في ذلك النهر الداخلي، الجسور الخمسة، الشاشات العملاقة، ومسرح مُخصّص مستوحى من علامة جنيفر لوبيز. شارك في تنظيم الحفل فريق مكوّن من 90 شخصًا ضمن طاقم الجولة، و150 فنيًا لضمان تقديم تجربة استثنائية.

أقامت جنيفر لوبيز في أربع فيلات خاصة مترابطة تطل على البحر الأحمر والجزر، حيث استُقبلت بباقة مُخصّصة تحمل علامتها التجارية، تضمّأقمشة فاخرة، أطقم سبا شخصية، وإكسسوارات سفر، بالإضافة إلى ثلاث جلسات سبا حصرية: كليوباترا، حريم سلطان، وغلو باي جنيفر لوبيز.

تأثرت النجمة كثيرًا بالتجربة لدرجة أنها قامت بتأجيل رحلتها لمواصلة إقامتها في المنتجع، حيث استكشفت المرافق بعربة حمراء وبيضاء تحمل شعارها الخاص، تناولت المثلجات، تسوّقت من البوتيك الشاطئي، التقطت الصور مع الضيوف، واستمتعت بالرقص على الشاطئ.

وقال السيد أركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لفنادق ريكسوس مصر:
"لم تكن مجرد حفلة موسيقية، بل لحظة عالمية تجسّد رؤيتنا وطموحنا. في عامنا الخامس والعشرين، نجحنا في تقديم تجربة غير مسبوقة، وسنواصل قريبًا إبهار العالم بمشاريع أكبر وأكثر طموحًا."

هذا الحدث الاستثنائي رسّخ مكانة شرم الشيخ كوجهة ترفيه عالمية، وجسّد التزام ريكسوس في تقديم تجارب ضيافة فاخرة تجمع بين الفن والثقافة والتميز.

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