إسرائيل تواصل اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

وكالات / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٩٢ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع بينهم ٥٦ من منتظري المساعدات.

كما أعلنت الصحة وفاة سبعة مواطنين نتيجة سوء التغذية خلال ٢٤ ساعة الماضية.

جنوب قطاع غزة

وسجلت خان يونس العدد الأعلى من الشهداء ب ٤٨ شهيدا تم التعرف عليهم إضافة إلى خمسة محولي الهوية.

وارتقى اغلب الشهداء قرب مراكز المساعدات الأمريكية شمال مدينة رفح وجنوب مدينة خان يونس إضافة إلى محور موراج حيث تتوقف سيارات المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مزيد من المباني في الحي الياباني وحي الامل بخان يونس.

وسط القطاع

وارتقى فجر اليوم ثلاثة شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة ابو موسى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وليلا ارتقى شهيدان (سيدة وطفل) بالإضافة إلى ثلاث إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم شمال مخيم النصيرات.

وقصفت المدفعية شمال المخيم إضافة إلى شرق مخيّم البريج.

غزة والشمال

وشهدت الأربع وعشرين ساعة الماضية ارتقاء ٢١ شهيدا في أحياء غزة المختلفة بينهم ثمانية من حي الشجاعية وثمانية من حي التفاح شرق المدينة إضافة إلى خمسة من حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما نقل المسعفون ١٨ شهيدا من قرب مراكز المساعدات الأمريكية شمال غرب مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١١٩ مواطنا بينهم ١٥ شهيدا انتشال و ٨٦٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠٨٣٩ شهيدًا و ١٤٩٥٨٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

واضافت وزارة الصحة عدد ٢٩٠ شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن اكتملت بياناتهم واعتمادها من اللجنة القانونية لملف المفقودين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٣٥٠ شهيدًا ٣٧٥٤٧ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٦٥ شهيدا و ٥١١ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٤٨٧ شهيدًا وأكثر من ١٠٥٧٨ إصابة.