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أوكسفام" تحذّر من إبادة جماعية في غزة

الأحد 03 أغسطس 2025 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكسفام" تحذّر من إبادة جماعية في غزة



غزة/سما/

استُشهد ما لا يقل عن 70 مواطنا، بينهم 37 من طالبي المساعدات الإنسانية، وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعات من المدنيين خلال انتظارهم تسلّم مساعدات غذائية، ما أدى إلى ارتقاء 37 شهيدًا في مناطق متفرقة، بينهم 7 على الأقل في منطقة جنوبية قرب مدينة خان يونس، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر قرب محور موراغ.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة، في ظل انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام، واستمرار الحصار المطبق ومنع دخول المستلزمات الطبية.

وفي السياق، وصفت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام الدولية ما يجري في غزة بأنه "إبادة حقيقية"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، ولا يسمح حتى لموظفي الأمم المتحدة بالوصول لتقييم الوضع الإنساني الكارثي.

وقالت المنسقة في تصريحات صحفية: "في غزة، هناك أشخاص يتضورون جوعًا حتى الموت".

وأضافت: "يموت المرضى بسبب نقص الأدوية ومنع إدخال المستلزمات الطبية.. وأن ما يحدث ليس أزمة إنسانية فحسب، بل جريمة مستمرة تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا".

ودعت إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات، وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 60,839، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 149,588، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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